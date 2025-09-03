AxSí revisa todos los pactos de gobierno con el PP en la provincia de Cádiz

La dirección de Andalucía Por Sí (AxSí) ha mantenido una reunión para revisar los acuerdos de gobierno con el Partido Popular debido al descontento mostrado por los andalucistas en estas últimas semanas, que continúa sin solución tras la ruptura en Villamartín.

Durante el encuentro que la dirección del partido ha mantenido con los responsables de los distintos municipios afectados se ha abordado con preocupación el desarrollo de los pactos de gobierno en Barbate, Conil, Ubrique y Paterna de Rivera, donde los andalucistas observan actitudes y decisiones que se alejan del espíritu de cooperación y del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

La experiencia reciente en Villamartín, donde Andalucía Por Sí se vio obligado a dar por roto el acuerdo de gobierno, refuerza aún más la línea de acción de los andalucistas, que han recalcado que no se deben a nadie y que anteponen los intereses de sus municipios a cualquier otra cuestión.

Andalucía Por Sí ha recordado que previamente a la decisión de dar por finalizado el acuerdo de Villamartín se trasladó al Partido Popular provincial las tensiones crecientes en la gestión municipal, señalando la urgencia de abordar la situación. Sin embargo, los andalucistas han entendido que los populares no le dieron la prioridad necesaria, lo que terminó haciendo insostenible el mantenimiento del acuerdo.

Desde Andalucía Por Sí han reiterado que su prioridad es la ciudadanía y el bienestar de los pueblos donde gestionan a nivel municipal. "No estamos en política para ocupar espacios vacíos, sino para aportar soluciones desde el diálogo, la coherencia y el respeto mutuo. Por ello, exigimos a todas las organizaciones con las que mantenemos acuerdos en los municipios andaluces lealtad institucional, el cumplimiento de los pactos y que demuestren una voluntad real de cogobernanza", han explicado desde la Coordinadora Nacional de AxSí.

"No vamos a permanecer en gobiernos donde no se respeten estos mínimos. La ciudadanía merece estabilidad, coherencia y gobiernos que trabajen de forma unida, no desde la desconfianza o el bloqueo", ha comentado tras la reunión Christopher Rivas, máximo dirigente de AxSí.

Andalucía Por Sí continuará actuando con responsabilidad, pero también con firmeza, y no descarta que en alguno de los Ayuntamientos donde gestiona se produzcan cambios que contribuyan siempre a defender el interés de los municipios y de sus vecinos y vecinas.