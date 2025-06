Adiós al noveno diputado por Cádiz

La provincia de Cádiz perdería uno de sus nueve representantes en el Congreso de los Diputados en el caso de que se celebraran unas elecciones generales en este 2025. El padrón, que crece más en otras provincias que en Cádiz, sería el causante de la pérdida de este diputado, que en este momento iría a a Madrid, que aumentaría su número de prepresentantes en la Cámara Baja de 37 a 38. Es más, la opción de que Cádiz mantenga sus nueve diputados es muy remota aún en el caso de que esas elecciones generales se trasladaran a 2026 o a 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene reiterando su intención de que no haya elecciones generales anticipadas y que la legislatura agote sus plazos. Pese a la presión judicial, política y mediática por la cascada de casos de corrupción que inundan al PSOE y a su entorno personal y de máxima confianza, Sánchez insiste en que las elecciones generales no se celebrarán hasta 2027, un año en el que ya se sabe que a finales de mayo tendrán lugar las elecciones municipales y también unas autonómicas en muchas comunidades entre las que no se encuentra Andalucía, que las celebraría un año antes, a mediados de 2026.

En cualquier caso, y pese a esa insistencia de Pedro Sánchez de que no habrá elecciones generales, no son pocos los que creen que si esta presión sobre él continúa y, sobre todo, si algunos de sus socios de investidura le terminan dando la espalda, no tendrá más remedio que disolver las Cortes Generales, dar por finiquitada esta convulsa XV legislatura y hacer un llamamiento a las urnas. La propia Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE andaluz, ya se posicionó públicamente a favor de que hubiera elecciones generales antes de que concluyera este año.

Si eso fuera así, es decir, si finalmente se celebraran las generales en este 2025, ya se sabe que los electores gaditanos tendrían que elegir a ocho diputados y no a nueve, al contrario de lo que ha venido sucediendo en todas las convocatorias electorales de este ámbito que se han venido celebrando en la última década. Ese diputado que perdería a Cádiz iría para Madrid, y sería el único cambio en esa distribución de plazas de congresistas por provincias.

Este reparto de escaños en el Congreso de los Diputados viene regulado en el Capítulo III del Título II de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General. En el mismo se refleja que la Cámara Baja contará con 350 diputados, que cada provincia (hay 50) tendrá como mínimo dos representantes y que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sólo tendrán uno cada una de ellas, y fija igualmente el reparto de los 248 escaños restantes. En concreto, para este último procedimiento se aplica un baremo sustentado en el último padrón oficial de habitantes, que actualmente sería el del 1 enero de 2024, que fue aprobado y publicado a finales del año pasado.

Este baremo va repartiendo los escaños sobrantes por provincias primero por sus números enteros y posteriormente por sus décimas y centésimas. De esta manera, para las elecciones generales de julio de 2023, y en las que se usó el padrón de enero de 2022, Cádiz logró mantener el último escaño en juego por apenas tres centésimas de punto, al superar su 0,51 de cuota particular al 0,48 de Badajoz y al 0,47 de Tenerife.

Las cuentas realizadas en base al padrón oficial indicarían que si hubiera habido elecciones generales el año pasado, en 2024, Cádiz ya habría perdido ese noveno diputado, que habría ido para Tenerife, subiendo sus siete representantes en la Cámara Baja a ocho. Entonces, hace un año, tampoco habría habido más variaciones de reparto entre los 350 miembros del Congreso, aunque otras dos provincias habrían adelantado ya a Cádiz en esa hipotética lista de espera de actas de diputados. Y es que las cuotas de reparto de Navarra (0,46) y de Soria (0,46) superaban al 0,45 de Cádiz.

En esta ocasión, y en base al último padrón oficial que data del 1 de enero de 2024, Cádiz se sigue alejando aún más de ese noveno diputado que, si se celebraran elecciones generales antes de que acabara este 2025, ya no iría a Tenerife sino a Madrid, que seguiría siendo la provincia con más representantes en el Congreso y que además pasaría de 37 diputados a 38. Pero es que Cádiz seguiría cayendo en esos puestos de espera porque ya no tendría a sólo dos provincias por delante para obtener otro diputado sino que serían cuatro: Tenerife (con una cuota particular de reparto del 0,50), Navarra (0,47), Soria (0,46), Guadalajara (0,43) y luego iría Cádiz con una nueva cuota que seguiría descendiendo para quedarse en un 0,42.

Este último apunte invita a pensar que en el caso de que las siguientes elecciones generales tuvieran lugar en 2026 o en 2027, las opciones de que Cádiz lograra salvar su noveno diputado son cada vez más remotas, aunque en cualquier caso habría que esperar a contar con el padrón oficial que correspondiera en cada caso y que serían el del 1 de enero de 2025 si esa cita con las urnas fuera el año que viene o el del 1 de enero de 2026 si el final de la legislatura se lograra extender hasta 2027.

La provincia de Cádiz contó con ocho diputados nacionales en las tres primeras elecciones generales, las constituyentes de 1977, y las de 1979 y 1982. Ya en los comicios de 1986 el padrón le dio el noveno diputado, que mantuvo hasta que lo perdió en las generales de 2011. Ese descenso de ocho diputados perjudicó sobre todo a Izquierda Unida (IU), que vio cómo su cabeza de lista de ese año al Congreso, el trebujenero Manuel Cárdenas, se quedaba a las puertas de tener un escaño en el hemiciclo.

A partir de ahí, en concreto desde las generales de finales de 2015, el caprichoso padrón le devolvió a Cádiz su noveno diputado, que ha podido mantener posteriormente en las elecciones generales de 2016, las dos citas de 2019 y las de julio de 2023.

En esa última cita electoral el PP logró cuatro de los nueve representantes por Cádiz, mientras que los cinco restantes fueron repartidos entre el PSOE (tres), Vox (uno) y Sumar (otro). Durante buena parte de aquel escrutinio ese último noveno escaño parecía destinado a caer del lado socialista, pero finalmente el recuento dio un giro, el PP superó al PSOE por unos 10.500 votos de diferencia y el último diputado electo fue Miguel Ángel Sastre Uyá, número cuatro de la lista del PP.

En lo referente al reparto de escaños en el Senado, ahí el padrón no tiene influencia alguna, por cuanto todas las provincias eligen en unas elecciones generales a cuatro representantes. En 2023 el PP consiguió tres senadores en la provincia de Cádiz por uno del PSOE.

Esta XV Legislatura, cuya continuidad está cada vez más en entredicho, sitúa a Madrid como la provincia con más diputados, con 37. Le siguen Barcelona (32), Valencia (16), Sevilla y Alicante (ambas con 12), Málaga (11) y Murcia (10). La única provincia que aún tiene nueve diputados es Cádiz, mientras que las que tienen ocho son Baleares, La Coruña, Las Palmas y Vizcaya. Del resto de provincias andaluzas, Granada tiene siete, Almería y Córdoba seis, y Jaén y Huelva cuentan cada una con cinco diputados.