El SAS se queja de que en 2023 se perdieron casi medio millón de citas en la provincia por no ser anuladas

Los centros de salud de la provincia de Cádiz registraron el pasado año un total de 6.084.399 citas, de las cuales 487.789 se perdieron, ya que las personas solicitantes no acudieron y no las anularon previamente. Esto supone un 8,02% de citas no realizadas en 2023, por encima de la media andaluza, de un 7,15%. Por todo ello, la Consejería de Salud ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a través de sus redes sociales, como este publicado en X: ‘Si no vas a acudir a tu cita, anúlala. Otro paciente lo agradecerá. Recuerda, mañana puedes ser tú el que necesite esa cita’.

Por distritos de Atención Primaria, el pasado año, Bahía de Cádiz-La Janda registró 2.475.671 solicitudes de cita de las que 217.856 no se realizaron (un 8,80% de media); en Jerez-Costa Noroeste de 1.627.787 se perdieron 134.107 (un 8,24%); en la Sierra la media es de un 7% de citas no materializadas (47.104 de un total de 672.567 solicitadas); en Campo de Gibraltar Este no se realizaron 41.081 de 594.138 (6,91%) y en Campo de Gibraltar Oeste se registraron 714.236, de las que 47.641 (un 6,67%) se perdieron.

Salud recuerda que existen varias opciones para anular las citas asignadas: a través de la aplicación Salud Responde, mediante el teléfono 955 54 50 69, en la página web ClicSalud+ o directamente en el Centro de Salud. En este último caso, el centro de atención telefónica Salud Responde (955 54 50 60), una vez acreditada la identidad de la persona interesada, se puede facilitar información sobre citas pendientes y realizar gestiones (solicitud de cambio de fecha o anulación). Si se ha utilizado la aplicación, para cancelar la visita sólo hay que consultar la sección Agenda sanitaria/Mis citas de ClicSalud+ que muestra las citas pendientes, que aparecen ordenadas por orden cronológico. En ese caso se facilita una copia del resguardo de la cita en PDF, que se puede descargar e imprimir; también en este apartado se puede solicitar cambio de fecha y, de manera evidente, anular la cita.

Además, el SAS ya está trabajando en la adaptación para la Atención Primaria del sistema de notificaciones ‘AviSAS’ que se puso en marcha en 2023 en atención hospitalaria y que supone el envío, previa suscripción del usuario, de un mensaje a su propio teléfono móvil en el que se recuerdan las citas asignadas para consultas o pruebas diagnósticas cuando se acerca la fecha al tiempo que se informa sobre posibles anulaciones o cambios.

Iniciativas de concienciación

El pasado año, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra inició en sus centros de Atención Primaria una campaña que bajo el lema ‘Anule su cita’ pretende concienciar a la población de la importancia de que se comunique la intención de no acudir a la consulta que previamente se ha cogido.

Mediante cartelería en los centros de salud, de un lado, se informa de los teléfonos en los que el usuario puede anular su cita en el propio centro y, por otro, hay una serie de carteles que, bajo el lema, ‘Tu salud es nuestra prioridad. Pero la Sanidad es responsabilidad de todos’, cada día se escribe el número de pacientes que el día anterior faltaron a consulta recordando que ‘Si hubieran anulado la cita, usted podría haber sido atendido antes’; además, el cartel pide colaboración y se reitera el número del Centro de Salud en el que cancelar la cita.

Desde este mes de enero el Área ha intensificado esta iniciativa con cartelería de la Consejería que informa del total de citas perdidas en Andalucía (2.785.393 de un total de las 38.980.085 solicitadas) y otra con la que el propio Centro de Salud ha perdido ese día. Además, todos los viernes desde los centros de Atención Primaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra se envía a la Dirección del Área las citas no anuladas esa semana; por ejemplo, la pasada semana, en el Centro de Salud de Rota no se anularon 461 citas y sólo el viernes 26 se perdieron un total de 102.

Con este tipo de iniciativas se busca concienciar y llamar a la responsabilidad de la población en cuanto a la importancia de anular, un pequeño y nada costoso gesto que, al final, beneficia al propio usuario.