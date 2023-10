Ruiz Boix anuncia una lluvia de alegaciones contra el reparto del remanente de la Diputación de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado este lunes en rueda de prensa una lluvia de alegaciones contra el reparto del remanente realizado por el equipo de Gobierno de la Diputación donde además desde el Grupo Socialista requerirán informe de la Secretaría General sobre el procedimiento seguido. "Vamos a seguir todos los cauces legales", ha asegurado Ruiz Boix, que ha advertido de que estudian ya con el gabinete jurídico un posible delito de prevaricación que cometerían todos los miembros del pleno que votasen a favor definitivamente.

El dirigente socialista ha afeado al PP que "no haya tardado ni cien días en cometer esa cacicada, demostrando que allí donde gobiernan generan desigualdad y discriminación", al asignar más del 95 por ciento de los 33 millones disponibles a gobiernos locales presididos por el PP y La Línea 100X100, marginando al resto pues solo 11 ayuntamientos de 45 han sido "agraciados".

Junto a la denuncia por la falta de transparencia y de concurrencia competitiva, para Ruiz Boix es muy grave que se rompa el principio de igualdad sobre todo en lo que respecta a los municipios pequeños, "a los que roban para favorecer a los grandes" pues la mayoría de las inversiones van a parar a proyectos de Jerez, Algeciras, El Puerto, La Línea y la capital.

Así con todo, avanza que habrá alegaciones en dos fechas y en dos tandas, primero las de los que participaron en el Pleno que tienen de plazo hasta el día 11 y tras la publicación hasta el 19 de octubre que las pueden presentar desde entidades hasta vecinos que se sientan castigados con la decisión arbitraria y sectaria del nuevo equipo de Gobierno.

Como alcalde de San Roque ha dado por descontado las alegaciones que presentará su ayuntamiento ya que "si bien no tuvimos la oportunidad de recibir una llamada para avisarnos de presentar proyectos como la mayoría de los alcaldes que no han sido convocados, ni consultados, nosotros ya habíamos hecho la tarea y solicitado por registro la financiación para proyectos". Y en la misma línea, ha criticado que "impulsen 14 obras menores en Jerez mientras niegan el compromiso que existía del remanente de IFECA para sufragar con 7 millones un nuevo Palacio de Congresos que se merecen los jerezanos pero también los gaditanos pues es un proyecto de dimensión provincial".

En calidad de secretario general, Ruiz Boix participó en Madrid en la firma del manifiesto en apoyo a la investidura de Pedro Sánchez para que avance, con el apoyo de todos los territories en la formación de un gobierno progresista que dé continuidad a los últimos cinco años de avances en España. "Depositamos nuestra confianza en la formación de un Ejecutivo progresista que abra una nueva etapa de avances sociales, en favor de una democracia asentada en la igualdad de género, en la convivencia que descansa en el reconocimiento de la diversidad de España, de su memoria democrática y del espíritu de convivencia", ha explicado.

Así, Ruiz Boix ha señalado que "comienza una semana en la que el Rey vuelve a llamar a los grupos políticos y nosotros tenemos la certeza de que nuestro secretario general logrará armar una mayoría suficiente en el Congreso para revalidar el Gobierno". Se ha referido a los comicios del 23J en los que el PP y VOX pidieron el voto para derogar la obra de un gobierno progresista con una estrategia basada exclusivamente en el insulto y la mentira. "Una apuesta que fracasó el 23 de julio", ha subrayado incidiendo en que "si PP y VOX hubieran tenido los votos suficientes, hoy España tendría un gobierno de la derecha y la ultraderecha, exactamente igual a lo que ha ocurrido en todas las comunidades y ayuntamientos donde han sumado, aunque el Partido Socialista fuera la fuerza más votada en muchos de ellos".

En el plano autónomico, el secretario general ha mostrado su preocupación por el debilitamiento de los servicios públicos en Andalucía como prueba el hecho de que los niños y niñas no puedan comenzar en octubre sus actividades extraescolares porque la Junta no ha firmado aún los contratos. Y en este sentido, ha puesto el énfasis en que son las familias más humildes las afectadas porque las que pueden llevan a sus hijos a las academias de idiomas, niños de colegios concertados y privados que llevan desde que han comenzado el curso compaginando esa formación.

Especialmente, Ruiz Boix ha mostrado su preocupación por la situación de la sanidad pública, saludando la constitución de las mareas blancas en distintos municipios de la provincia que se suman a las denuncias que también están haciendo los profesionales por las condiciones en que ejercen y los vecinos por la falta de médicos como ocurre con los pediatras en la Sierra. También se ha referido a "un verano horribilis” en centros de salud y hospitales y mientras tanto "Moreno Bonilla se muestra implacable en su proceso de privatización del Servicio Andaluz de Salud (SAS) siendo la última prueba la licitación, por un importe de 87 millones para la contratación de pruebas diagnósticas en centros sanitarios y servicios privados de Andalucía y provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas. Ruiz Boix ha criticado el plan de choque de Moreno Bonilla contra las listas de espera pues "la única solución que se le ha ocurrido ha sido más privatización, destinando 734 millones de euros a concertar pruebas y operaciones". "Primero provocan el deterioro y después aportan como única solución el desvío de servicios a la empresa privada", se ha lamentado.

En cuanto al Campo de Gibraltar, el secretario general se ha congratulado del avance en la ejecución de la Algeciras-Bobadilla tras años de estancamiento durante los gobiernos de Rajoy. Ha destacado "la modernización del tramo ferroviario que suma ya 329 millones de inversión con el Gobierno de Pedro Sánchez y suponen dos terceras partes de la inversión total ejecutada, en ejecución o comprometida". Al mismo tiempo que ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho diez veces más que el de Rajoy por la comarca, por la provincial, en definitiva, por una infraestructura de carácter autonómico a la que desde la Junta se pusieron trabas con la Declaración de Impacto Ambiental. En la misma línea, ha celebrado que las infraestructuras en la provincia avanzan siempre de la mano de gobiernos del PSOE poniendo de ejemplo también la conexión de la Cabezuela gracias al impulso de Puertos del Estado y el apoyo financiero del Gobierno de España. "Una infraestructura que como pasa con la Algeciras-Bobadilla multiplica exponencialmente las posibilidades del tráfico y por ende del desarrollo económico de los dos puertos", ha apuntado