Cádiz mira a Málaga para atraer teletrabajadores

“Cádiz tiene un gran potencial para atraer talento, por su calidad de vida y por su ecosistema natural. Pero falta una marca, una estrategia y una propuesta para asociar la provincia a algún sector”. La frase es de Idamor Fernández, de Cientochentagrados, y sirve para resumir las conclusiones de una de las mesas de debate más esperadas del VII Foro Provincial de Turismo celebrado esta semana: el teletrabajo como oportunidad para acabar con la dependencia del verano de la principal actividad económica de la provincia.

La empresa de Idamor Fernández, afincado en Málaga, está realizando un estudio para analizar las necesidades de los nómadas digitales, un perfil que las administraciones quieren atraer a la provincia gaditana. A priori, no es ninguna ensoñación: son cada vez más los que preguntan por el destino Cádiz, aunque apenas se haya trabajado la marca en este nicho de mercado, donde Málaga es el principal polo de atracción de Andalucía. Según expusieron los expertos en la materia, Cádiz sólo necesita un plan bien diseñado. “Dentro de la competencia que tiene Málaga hay un porcentaje interesante de gente que plantea Cádiz como lugar de aterrizaje o desarrollo, pero hace falta una estrategia común; las balas disparadas a lo loco no van a ningún lado”, afirmó Fernández.

Según el Foro Económico Mundial (FEM) hay 35 millones de nómadas digitales en el mundo, aunque se estima que en una década el 10% de los profesionales teletrabajarán, por lo que la cifra irá a más. Cuando hablamos de nómadas digitales imaginamos al joven empresario o empleado del sector digital, habitualmente surfero, que viaja alrededor del mundo con su ordenador portátil, durmiendo en un hosteles y trabajando en coworking. En Tarifa llevan años habituados a ellos. Sin embargo, no son los únicos: con el trabajo en remoto cada vez más normalizado, muchos empresarios están dispuestos a deslocalizar su negocio y familias enteras aspiran a vivir, al menos durante un tiempo, en otro lugar del mundo. Todos ellos con un nivel adquisitivo por encima de la media.

“Habrá una gran disputa por conseguir un trozo de la tarta”, apuntó Sara Cantos, directora de Telework Andalucía, una plataforma creada desde Cádiz para fomentar el trabajo en remoto en la comunidad. Tal y como se apuntó en el foro, atraer a este personal ayudaría a una desestacionalización progresiva del sector turístico sin la necesidad de mantener todos los hoteles y servicios abiertas los 365 días del año. “El nómada digital no es tan intensivo en demanda de usos turísticos; se convierten en un local más en la zona. No es lo mismo vivir un tiempo en un sitio que estar cinco días y exprimir al máximo al experiencia en un destino”, indicó Daniel Romero, CEO de Holiday Hub, una plataforma de reservas de alojamiento, y de Life Apartaments, empresa con apartamentos y pisos turísticos en varias ciudades.

En España, las Islas Canarias, Málaga y Alicante son los destinos mejor posicionados. Durante años, han desarrollado planes para atraer profesionales cualificados atraídos por la calidad de vida. En casos como la provincia vecina, además, han ayudado a asentar un ecosistema tecnológico en el entorno.

En Cádiz, algunas administraciones han puesto en marcha iniciativas tras la pandemia y el sector privado organizó hace unos meses el primer Congreso de Turismo de Teletrabajo y Nómadas digitales. Además, la patronal de la construcción ha creado un grupo de trabajo para fomentar un modelo de turismo residencial. Sin embargo, no existe una hoja de ruta a seguir a medio plazo. “El que llega a Cádiz lo hace por casualidad porque no hay un plan estratégico. Hay algunas iniciativas dispersas, pero no tienen la suficiente fuerza”, recordó Sara Cantos.

La mesa redonda ‘Nómadas digitales. Una oportunidad para el turismo gaditano’ puso sobre la mesa los pasos que debe dar la provincia para atraer a este segmento. Según los ponentes, es imprescindible la colaboración entre el sector público y privado para consensuar un perfil de teletrabajador al que seducir, establecer un plan y promocionar la marca. Y Málaga, como quedó claro en la mesa, es un ejemplo de cómo hacerlo.

“El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, dice que el éxito de la ciudad se diseñó hace 20 años por un ayuntamiento de otro color político. Y ese plan se ha respetado”, explicó Idamor Fernández, quien ha vivido la evolución de Málaga y la progresiva llegada de empleados cualificados. “La gente no decide ir a una ciudad y ya, no son modelos casuales. Es el resultado de un proceso bien definido. Requiere de un plan estratégico y de la colaboración público-privada y eso en Málaga se está haciendo bien”, añadió.

“Lo primero que hicieron fue generar muchos empleos en el sector digital y asentar una marca para atraer empleo”, explicó Diego Cachero, CEO de 3D SeatMapVR by Renacen, una empresa de base tecnológica deslocalizada. Cachero dirige iniciativas en el metaverso desde Cádiz, donde llegó cuando apenas existían los nómadas digitales. Durante su intervención, citó uno de los principales hándicaps de la provincia a la hora de atraer teletrabajadores: “En Cádiz no hay muchas empresas de base tecnológica”.

Málaga cuenta con una oficina de captación de inversores y su parque tecnológico dispone a día de hoy con más de 600 empresas, un ecosistema que invita a cientos de teletrabajadores a mudarse a la ciudad, al menos por un tiempo. “Para asentarnos como un destino de teletrabajo debemos potenciar la creación de un polo de tecnología o aeroespacial para captar, retener y fidelizar el talento”, incidió Daniel Romero.

La provincia, reflexionaron los ponentes, debe elegir el perfil de teletrabajador que puede atraer y atacarlo. El sector aeronáutico cuenta con numerosas empresas afincadas en la Bahía, aunque se sugirió también la especialización en el sector audiovisual, que cuenta con argumentos de peso: la capital acogerá próximamente un festival internacional de series, los parajes naturales y municipios de la provincia han sido escenario de numerosos rodajes y hay empresas radicadas como LeonStudio, que goza de un impacto internacional desde San Fernando.

Cuando decida a quién dirigirse y qué necesidades tiene ese perfil de teletrabajador, la provincia debe resolver sus carencias en materia de infraestructuras, aunque "partimos de buen punto". “Cádiz tiene mucho potencial porque la mayoría de las zonas de costa son de creación relativamente reciente, por lo que las infraestructuras están preparadas con un gran ancho de banda, estructuras de telecomunicaciones, etc”, apuntó Daniel Romero CEO de HOLIDAY HUB.

Sin embargo, una de las grandes carencias son las comunicaciones. Luis López Lainez, responsable del proyecto Nómadas Digitales de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz, apuntó a la carencia de trenes, “que nos afecta a todos, especialmente al turismo”. Málaga está conectada por la Alta Velocidad desde hace 15 años y cuenta con un aeropuerto internacional.

Administración y sector privado van de la mano en la petición de incrementar el número de vuelos hasta Jerez, aunque en la mesa de los nómadas digitales volvió a ponerse sobre la mesa una propuesta que no genera tanto consenso. “El aeropuerto debería ser el aeropuerto de Cádiz, no de Jerez. La gente busca Cádiz y luego podrá ir a Jerez, a El Puerto o a Chiclana. Sé que es un tema delicado, pero es la realidad: hay que ponerse en la situación del que busca”, apuntó Idamor Fernández.

Los ponentes insistieron en la necesidad de aunar fuerzas para evitar los localismos y promocionar la provincia en su conjunto. Chiclana empieza a despuntar, Tarifa y Zahora llevan años recibiendo nómadas digitales y pueblos como Olvera tienen muchas posibilidades, pero un plan estratégico coordinado por una institución supramunicipal, como puede ser la Diputación, beneficiaría a todos los municipios.

La mesa también puso sobre la mesa la necesidad de organizar eventos para mostrar la provincia como destino de teletrabajadores. Además, otro método de promoción propuesto es el visitar ferias internacionales donde vender las facilidades para los nómadas digitales.

Por otro lado, los principales destinos de teletrabajadores disponen de plataformas digitales donde el nómada digital puede comprobar dónde puede quedarse, qué puede hacer y cuánto le costará. Málaga ha lanzado WorkBay, Tenerife tiene Work & Play… para promocionarse en este nicho de mercado es imprescindible un buen posicionamiento digital.

Desde la mesa de debate también se propusieron medidas más habituales: bonificaciones para que los establecimientos abran todo el año, incentivos fiscales, o el fomento de los idiomas para facilitar la llegada de extranjeros, especialmente en el personal público dedicado a otorgar permisos.

“Conozco al CEO de una compañía de Alemania con 40.000 empleados que está loco por venir a vivir a Roche, pero no puede porque le faltan colegios con alemán para sus hijos y la comunicación. Además, la escala a Madrid y las horas que conllevan son un gap importante porque necesita invertir mucho más tiempo. Hasta que no tengamos comunicaciones y servicios a la altura no podremos acogerlos”, concluyó Cachero.