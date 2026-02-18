Zelenski anuncia progresos sobre la verificación de un eventual alto el fuego en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró al término de los contactos mantenidos por ucranianos, rusos y estadounidenses en Ginebra que las partes implicadas han conseguido progresos a la hora de definir los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego para el que, sin embargo, sigue sin haber acuerdo.

"Los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego y el final de la guerra para cuando haya voluntad política", dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado a los periodistas, en el que señala también que no se han logrado avances en la parte "política" de las negociaciones.

El presidente ucraniano agregó que la verificación del cumplimiento del alto el fuego contará con la participación de Estados Unidos y señaló que el jefe del Estado Mayor y negociador ucraniano, Andri Gnatov, le informará de los detalles acordados cuando la delegación regrese a Kiev.

Por otra parte, Zelenski explicó que las partes siguen teniendo "posiciones diferentes" sobre el reparto de la región del Donbás y sobre quién controlará la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y ocupada por Rusia desde los primeros días de la invasión.

El líder ucraniano destacó sin embargo que los dos bandos y los negociadores estadounidenses hayan acordado seguir reuniéndose para intentar salvar las distancias que les separan en estas cuestiones.

Zelenski se felicitó asimismo por la presencia de representantes del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia en las negociaciones.

"Estoy contento de que hubiera una participación más amplia esta vez. Para nosotros es muy importante la presencia de Europa", declaró.

Zelenski había explicado antes que ucranianos y estadounidenses se habían reunido con representantes de estos cuatro países europeos en Ginebra.