Las autoridades portuguesas han interceptado en alta mar en una acción coordinada entre la Polícia Judiciária y la Marina portuguesa un narcosubmarino cargado con más de 1.700 kilogramos de cocaína que se dirigía hacia la Península Ibérica. La operación, bautizada como “El Dorado”, constituye uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico transatlántico en aguas del Atlántico Norte.

El semisumergible, del tipo Self-Propelled Semi Submersible (SPSS), fue detectado a unas 1.000 millas náuticas (1.852 kilómetros) de Lisboa durante la madrugada del 29 de octubre, en el marco de un operativo internacional que contó con la colaboración de varios países y agencias especializadas.

Además de la Polícia Judiciária y la Marina, en la Operación El Dorado participaron la Fuerza Aérea Portuguesa, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), la Dirección Nacional de Investigación y Aduanas de Francia (DNRED), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Joint Interagency Task Force South, con sede en Florida (EEUU).

La acción se coordinó a partir de información compartida en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – Narcóticos (MAOC-N), organismo con sede en Lisboa que centraliza la cooperación europea contra el tráfico marítimo de drogas.

Según la PJ, a bordo del narcosubmarino viajaban cuatro tripulantes, que fueron interceptados y detenidos en plena travesía, junto con el cargamento de cocaína. El destino final de la droga era varios países del continente europeo, presumiblemente a través de rutas de entrada en la Península Ibérica.

Por parte de la Marina portuguesa, la operación movilizó más de 70 militares, con 138 horas de misión y más de 1.500 millas náuticas navegadas. El despliegue incluyó capacidades de comando y control, patrulla y proyección de fuerza, que permitieron interceptar la embarcación a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.

El narcosubmarino, de construcción precaria y bajo perfil, acabó hundiéndose en alta mar al no poder ser remolcado con seguridad. No obstante, las autoridades lograron asegurar la droga y detener a la tripulación.

Este es el segundo narcosubmarino interceptado por Portugal en lo que va de 2025. En marzo, otra operación conjunta entre la Marina y la PJ permitió la incautación de más de seis toneladas de cocaína a bordo de una embarcación similar, a 1.200 millas náuticas de Lisboa. Ambos casos confirman la intensificación de las rutas de narcotráfico transatlánticas, que utilizan sumergibles artesanales de baja detectabilidad para transportar grandes cantidades de droga desde Sudamérica hacia Europa.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la Unidad Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas de la PJ, que mantiene la colaboración con las autoridades de otros países.