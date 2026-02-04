Ucrania, Rusia y EEUU reanudan en Abu Dabi las negociaciones para buscar la paz

La segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y EEUU para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev ha comenzado este miércoles en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, según informó en su cuenta de Telegram el integrante de la delegación ucraniana Rustem Umerov.

La reunión, en la que se abordarán los principales escollos para un arreglo pacífico -el control del Donbás y de la central nuclear de Zaporiyia-, además de las garantías de seguridad para Ucrania, viene precedida de la reanudación de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana tras una tregua de una semana.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que, "sin duda, nosotros apoyaremos pasos de desescalada si hay propuestas de este tipo por parte de los estadounidenses" tras reunirse la víspera en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"El proceso negociador ha comenzado en un formato a tres bandas: Ucrania, EEUU y Rusia. En adelante se trabajará en grupos separados por temas, después hay planeada una (reunión de) sincronización conjunta de seguimiento", escribió Umérov, que es jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania.

Umerov ha agregado que el objetivo encomendado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a sus emisarios en Abu Dabi es la consecución de "una paz digna y duradera".

"Informamos al jefe del Estado (Zelenski) de los progresos en cada fase de las negociaciones", ha dicho también Umerov, que forma parte de una delegación ucraniana compuesta por militares, diplomáticos, políticos y representantes de servicios secretos en la que destacan también otros nombres como el del jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, y el líder del grupo parlamentario del partido del presidente, David Arajamia.

La delegación rusa está compuesta íntegramente por militares y liderada por el almirante Igor Kostiukov, jefe de la principal estructura de espionaje del Ministerio de Defensa.

Según informó esta semana el Financial Times, Ucrania, EE.UU. y los europeos acordaron de cara a la firma de un futuro acuerdo de paz las garantías de seguridad en caso de que Rusia invada de nuevo su país vecino.

Las respuestas incluirían el despliegue de fuerzas europeas y, en caso de que Rusia prosiga con sus agresivos planes después de 72 horas, una respuesta coordinada de Occidente con participación del ejército de Estados Unidos.

Ambas delegaciones repiten composición en esta segunda ronda de los contactos trilaterales que empezaron en Abu Dabi con las reuniones del 23 y el 24 de enero.

Según ha dicho el presidente Zelenski, la segunda ronda que comienza hoy debe extenderse también al jueves.