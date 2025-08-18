Trump asegura que "si todo va bien hoy" podrá celebrarse una cumbre trilateral con Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, este lunes en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes en el arranque de su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que "si todo va bien hoy", podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", ha explicado Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre si la reunión de hoy podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a Ucrania, Trump dijo que no. "No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo", dijo el mandatario en referencia a un acuerdo de paz.

Trump avanzó al inicio de la reunión también que "más tarde" podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania brindadas por parte de tropas estadounidenses para evitar otra futura invasión rusa.

Además, Trump dijo que tiene previsto llamar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, una vez concluyan sus encuentros con Zelenski y los demás líderes europeos. "Espera mi llamada cuando terminemos esta reunión", aseguró Trump.

El presidente estadounidense ha recibido en la Casa Blanca a Zelenski antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022 ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.

Vistiendo con una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria, Zelenski fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos que llegaron antes hicieron su entrada por el Pórtico Sur.

Antes de la llegada de Zelenski, arribaron también a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump se reúne primero con Zelenski y, tras un almuerzo con todos los mandatarios que acuden este lunes a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reunirá con todos los líderes europeos.

Trump transmitirá las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladimir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.