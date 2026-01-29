Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladimir Putin, ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región.

"Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es sólo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí", aseguró el presidente durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Trump dijo que "mucha gente" le había aconsejado no llamar a su homólogo ruso por si era una "pérdida de tiempo", pero celebró que Putin respondiera positivamente, aunque no dio más detalles acerca de la llamada.

"Estamos muy contentos porque, además de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", consideró.

Trump dijo que en Ucrania casi no se creían la noticia y que están "muy contentos".

Estas declaraciones del presidente llegan después de que Rusia lanzara anoche contra territorio ucraniano un total de 105 drones de larga distancia y causase tres víctimas mortales en la región de Zaporiyia.

Al menos 84 de los drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas del país atacado no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este nuevo bombardeo nocturno.

Millones de personas en Kiev y otras regiones del país se han quedado sin calefacción y electricidad este mes durante varios días seguidos debido a la actual ola de ataques rusos a la energía.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió en su discurso a la nación del miércoles que Rusia prepara nuevos ataques masivos de este tipo, justo cuando se espera que las temperaturas vuelvan a rondar los 20 grados bajo cero este fin de semana en Kiev y otras regiones de Ucrania después de que los termómetros volvieran a superar los 0 grados este miércoles en la capital.