Trump asegura que Hamas "quiere morir" y emplaza a Israel a "terminar el trabajo" en Gaza

Will Oliver / Efe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han acusado a Hamas de no querer alcanzar un acuerdo de paz. "Fue una lástima. Hamas no quería llegar a un acuerdo. Creo que quieren morir", admitió Trump. "Sólo quedan los últimos rehenes, y saben lo que pasa después de conseguirlos. Y básicamente por eso, no querían llegar a un acuerdo", agregó.

Así, Trump ha emplazado a Israel a "terminar el trabajo" que ha comenzado con su reciente entrada en el centro de Gaza. "Ha llegado un punto en el que habrá que terminar con el trabajo, así que habrá que combatir primero y limpiar después", ha sentenciado Trump tras reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

En la misma línea, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, echó la culpa a Hamas del bloqueo en las negociaciones para el alto el fuego y aseguró que está, junto a Estados Unidos, "considerando otras opciones".

"El enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, tenía razón. Hamás es el obstáculo para un acuerdo de liberación de rehenes. Ahora estamos considerando opciones alternativas para traer a nuestros rehenes a casa, poner fin al régimen terrorista de Hamás y asegurar una paz duradera para Israel y nuestra región", recoge el comunicado.

Las declaraciones de Netanyahu llegan después de que ayer pidiera a su equipo negociador que abandonara Doha, donde están teniendo lugar las negociaciones indirectas para el alto el fuego, y regresara a Israel tras las últimas peticiones de Hamás al texto que hay encima de la mesa.

Horas después, Witkoff también ordenó la retirada de su equipo negociador de la capital catarí por "la falta de voluntad" de Hamás para lograr una tregua en Gaza.

El grupo palestino, por su parte, se mostró "sorprendido" por las palabras de Witkoff y reafirmó "su compromiso de completar las negociaciones y participar en ellas de manera que contribuya a superar los obstáculos y alcanzar un acuerdo de alto el fuego permanente", en un comunicado publicado en las últimas horas.

"Todos los palestinos en Gaza sintieron decepción tras el anuncio de Witkoff sobre el colapso parcial o el estancamiento de las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza. El pueblo esperaba que se anunciara una tregua en los próximos días", explica a EFE Taufiq abu Yarad, profesor universitario desde Ciudad de Gaza.

E insiste en medio de una hambruna que cada vez golpea a más gazatíes, especialmente a los menores: "Cuando ves a un niño durmiendo con un pedazo de pan en la mano que consiguió ayer, sientes que necesitamos desesperadamente una tregua para descansar un poco. Espero que haya más presión en los próximos días y que se pueda lograr una solución definitiva".