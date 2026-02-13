Trump anuncia que viajará a Venezuela y refuerza a Delcy Rodríguez

El presidente de EEUU, Donald Trump, en su visita a la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este viernes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje. “Voy a hacer una visita a Venezuela”, respondió a los periodistas en la Casa Blanca, para a continuación explicar que aún no se ha definido cuándo se producirá dicho viaje. Asimismo, el mandatario estadounidense reconoció al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela subrayó y enfatizó que la mandataria caribeña está haciendo un “muy, muy buen trabajo. Y la relación es sólida”, afirmó.

Preguntado por si su Gobierno reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial, Trump aseguró que “en este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos”, respondió.

El republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

“El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, explicó Trump sobre el rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.

El republicano realizó estas declaraciones antes de visitar en una base militar en Carolina del Norte a los miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que terminó con la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Ya durante su visita, el presidente estadounidense alabó la actuación de sus tropas. “Lo que hicimos recientemente en Venezuela, nadie había visto algo así”, afirmó.

El republicano aseguró que el asalto, que supuso una infiltración de varios helicópteros de ataque y transporte militar en Caracas, “terminó, literalmente, en un minuto”. “Todos huyeron. Y eso es lo que tenemos. Tenemos el ejército más fuerte del mundo, con diferencia”, afirmó.

“Era una gran base, una de las más grandes de Sudamérica, donde (Maduro) vivía, y en cuestión de minutos lo sacaron de allí en helicóptero. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché”, siguió relatando el presidente estadounidense sobre el asalto a Fuerte Tiuna en la capital venezolana.

Trump volvió a hablar sobre el sistema armamentístico que ha dado en llamar el “desconcertador” y que asegura es un desarrollo secreto que se empleó en la operación del 3 de enero. “Hablan del desconcertador porque (las tropas venezolanas) nunca lograron disparar. El equipamiento (de defensa) ruso no funcionó. El equipamiento chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán, pero no funcionó. Es agradable poder volar sin que te disparen”, comentó el presidente.