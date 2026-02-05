Rusia lamenta el fin del Start III, pero defiende que China no se sume al desarme nuclear

El Kremlin lamentó este jueves la expiración del Start III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos, pero defendió la postura de China de no sumarse a futuras negociaciones sobre limitación de armamento ofensivo.

"Lo valoramos como algo negativo. Lo lamentamos. Nuestra iniciativa de mantener durante un año los límites, incluso después de la expiración de ese documento, no ha sido respondida", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Con todo, subrayó que Moscú "mantendrá una postura responsable (...) en materia de estabilidad estratégica y armamento nuclear".

"Como siempre, Rusia se guiará por sus intereses nacionales", añadió.

Destacó que los presidentes ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping, abordaron este asunto el miércoles durante su videoconferencia.

"Efectivamente, ese asunto se mencionó desde el punto de vista de las consecuencias negativas para el sistema internacional de control de armamento nuclear y estabilidad estratégica", señaló.

Peskov recordó que "los amigos chinos mantienen que su potencial nuclear no es comparable con el de Estados Unidos y Rusia. Y por eso no quieren participar en las negociaciones".

"Nosotros respetamos esa postura", añadió.

El Ministerio de Exteriores ruso aseguró el miércoles que Rusia ya no se sentía obligada por ninguna de las restricciones contempladas por el Start III ante la falta de respuesta de Washington a la propuesta de Putin de prolongar un año esas limitaciones.

"Y se sienten libres para elegir sus próximos pasos", señalaba el comunicado de Exteriores.

La ONU, el Vaticano y numerosos expertos internacionales se dirigieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que aceptara la propuesta del líder ruso.

El Kremlin advirtió previamente a Trump de que firmar un nuevo tratado será un proceso "largo y difícil" ante la oposición de Pekín y de los aliados de la Casa Blanca, el Reino Unido y Francia, a reducir sus arsenales.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

El Start III o Nuevo Start fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvedev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.