El Reino Unido pone en práctica el pacto con Francia y realiza las primeras detenciones de inmigrantes

Los migrantes que entraron de forma ilegal en el Reino Unido tras cruzar en pateras el Canal de la Mancha han sido detenidos en virtud del nuevo acuerdo de repatriación mutua alcanzado con Francia, informó este jueves el Ministerio británico de Interior. Los primeros arrestos se realizaron este miércoles después de que entrase el lunes en vigor el programa piloto del pacto sellado en julio, cuyo objetivo es reducir la cantidad de pequeñas embarcaciones que cruzan las aguas entre el Inglaterra y Francia, ya que en lo que va del año el número de migrantes ha llegado a 25.000 personas.

Según el acuerdo alcanzado entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, a cambio de enviar a Francia a un migrante, Londres aceptará un solicitante de asilo procedente de territorio francés, siempre que no hayan intentado cruzar antes y tenga vínculos familiares en el Reino Unido.

El Ministerio del Interior informó de que las detenciones comenzaron para quienes llegaron el miércoles por la tarde y que permanecerán en centros de deportación de inmigrantes hasta su regreso a Francia.

"Ayer, en virtud de los términos de este nuevo e innovador tratado, el primer grupo de personas que cruzó el Canal de la Mancha fue detenido tras su llegada a Western Jet Foil (centro de detención en el sureste de Inglaterra) y ahora permanecerán detenidos hasta que puedan regresar a Francia", dijo la ministra del Interior, Yvette Cooper.

"Esto envía un mensaje a todos los migrantes que actualmente están pensando en pagar a bandas del crimen organizado para viajar al Reino Unido: arriesgarán sus vidas y malgastarán su dinero si se suben a una pequeña embarcación", añadió.

El Gobierno está bajo presión para resolver el problema migratorio ante el incremento de protestas que se vienen registrando en el último mes ante hoteles que albergan migrantes.

El Gobierno desveló recientemente un plan para que las personas que anuncien en redes sociales que pueden ofrecer pasaportes falsos o cruces irregulares en el canal de la Mancha afronten una pena de cinco años de cárcel en el Reino Unido.