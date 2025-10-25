El portaaviones 'USS Gerald R. Ford', el buque insignia de EEUU que Trump ha desplegado en el Caribe en plena tensión con Venezuela

El Pentágono anunció este viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Según el vocero, este despliegue "reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense".

El Gerald R. Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Un gigante de los mares

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es el buque insignia de una nueva generación de portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Bautizado en honor al presidente Gerald R. Ford, representa el mayor salto tecnológico en diseño naval militar desde la clase Nimitz, a la que sucede. Su construcción comenzó en 2009 y fue incorporado oficialmente a la flota en 2017, tras un proceso de desarrollo que buscó modernizar cada aspecto de su antecesor.

Con más de 333 metros de eslora y unas 100 000 toneladas de desplazamiento, el Gerald R. Ford es una auténtica ciudad flotante. Su propulsión corre a cargo de dos reactores nucleares A1B, capaces de generar más energía que los anteriores A4W de la clase Nimitz. Gracias a ellos, el portaaviones puede operar durante más de 25 años sin necesidad de repostar combustible nuclear, manteniendo una velocidad máxima superior a 30 nudos (unos 56 km/h).

El portaaviones tiene más de 333 metros de eslora y unas 100 000 toneladas de desplazamiento / EFE

Entre sus innovaciones más notables destacan los sistemas electromagnéticos de lanzamiento (EMALS) y los arresting gear avanzados (AAG), que sustituyen los tradicionales catapultas y cables hidráulicos. Estas tecnologías permiten lanzamientos y aterrizajes más suaves, reducen el desgaste de las aeronaves y mejoran el ritmo operativo del barco.

El USS GeraldFord también incorpora un diseño optimizado para reducir la tripulación necesaria. Mientras que un portaaviones Nimitz requiere alrededor de 5 000 personas, el Ford opera con aproximadamente 4 500, gracias a la automatización de numerosos procesos. Esto implica menores costos de operación y mayor eficiencia a largo plazo.

En materia de aviación, puede embarcar más de 75 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 Super Hornet, los nuevos F-35C Lightning II, aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye y helicópteros MH-60R/S. Su cubierta de vuelo, rediseñada para mejorar la circulación y el mantenimiento, permite un 30 % más de salidas de vuelo por día en comparación con sus predecesores.

En el ámbito defensivo, cuenta con sistemas de radar de última generación, como el Dual Band Radar (DBR), así como baterías de misiles RIM-162 ESSM, Phalanx CIWS y cañones automáticos para defensa cercana.

Más allá de su imponente tamaño y poder, el USS Gerald R. Ford simboliza la transición hacia una nueva era naval, en la que la eficiencia energética, la automatización y la integración tecnológica definen el futuro del poder marítimo estadounidense.