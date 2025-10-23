El papa y el rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina

El papa León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, presiden en la Capilla Sixtina en el Vaticano la oración ecuménica dedicada a la defensa del medio ambiente en la participan los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, un evento histórico que se produce casi 500 años después de la reforma anglicana.

Ante los frescos de Miguel Angel y de Botticelli, con el fondo del Juicio Final, Carlos III, con traje azul y Camila, con un vestido negro y velo, se sentaron a la izquierda del altar, al lado de León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, que ocuparon la parte central.

El Papa se encargará de presidir la oración junto con Cottrell, ya que la cabeza de la Iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, no empezará en su cargo hasta enero y por tanto no participó en esta visita.

Antes de este acto, León XIV y los reyes británicos se reunieron en privado durante cerca 45 minutos en la Biblioteca apostólica. Carlos III le entregó al Papa una gran fotografía de plata y un ícono de San Eduardo, el Confesor, y por su parte, el Pontífice le donó una versión a escala del mosaico de Cristo Pantocrátor de la Catedral Normanda de Cefalú, en Sicilia, realizada en los talleres del Vaticano.