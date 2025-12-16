Lukashenko asegura que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Maduro

Las puertas de Bielorrusia están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si éste desea abandonar su país, afirmó este martes el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, tras sostener consultas el pasado fin de semana con el emisario de la Casa Blanca, John Cole.

"Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él", afirmó en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV difundida por la agencia estatal bielorrusa BELTA.

No obstante, Lukashenko, considerado el último dictador de Europa, matizó que "este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado".

"Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un tipo duro. Es un chavista, es un tipo duro como (el ex presidente venezolano Hugo) Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos", sostuvo.

Reconoció que en los medios de prensa bielorrusos corre la voz de un supuesto acuerdo alcanzado para que Maduro se exilie en Bielorrusia.

"Nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo", añadió.

Aprovechó la ocasión para rechazar las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vinculan a Maduro con el narcotráfico y señaló que los estadounidenses "no tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así".

"Las drogas, al igual que muchas otras cosas como el tráfico de seres humanos, la prostitución, (el tráfico ilegal de) las armas, son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles", alertó.

Aseveró que el problema de las drogas es global y "debemos buscar nuevos métodos" para enfrentar esto.

"Hay que reflexionar y no guerrear", dijo.

Criticó la decisión de Estados Unidos de no reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela y advirtió que si Estados Unidos ataca a la nación caribeña, el pueblo venezolano se consolidará en torno a la figura de Maduro.

"Es algo que no se puede hacer en ningún caso", señaló.

Comentó que el no reconocimiento de elecciones en terceros países por parte de Estados Unidos es una práctica habitual y recordó que durante la Presidencia de Joe Biden "ustedes no reconocieron ninguna elección".

Lukashenko y Cole sostuvieron consultas de dos días el pasado fin de semana, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de sanciones sobre el potasio bielorruso.

El Gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, aunque funcionarios venezolanos como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, consideran que se trata de un "invento".

Venezuela, en respuesta, lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio. El despliegue naval estadounidense es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).