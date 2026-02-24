El Kremlin acusa a Kiev de intentar obtener armas nucleares con ayuda de Reino Unido y Francia

El Kremlin aseguró ayer que informará a Estados Unidos sobre el supuesto intento de Ucrania de obtener armas nucleares de manos del Reino Unido y Francia, denunciado por los servicios secretos rusos. “Por supuesto, informaremos a los estadounidenses de todo (...), hablaremos especialmente de ello con los estadounidenses”, dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial.

Ante la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en el cuarto aniversario de la guerra, el presidente ruso, Vladimir Putin, también denunció por parte de Kiev “intentos o planes de utilizar incluso un componente nuclear”.

El Servicio de Espionaje Exterior denunció que Londres y París “trabajan activamente (..) en la entrega clandestina a Ucrania de componentes, equipamiento y tecnologías en esta esfera”. “Consideran que es necesario suministrar a Ucrania un arma milagrosa. Kiev podría aspirar a condiciones más favorables para poner fin a la guerra si contase con bombas atómicas o al menos con una llamada bomba sucia”, aseguró.

Como variante, añadió, “se estudia la ojiva nuclear francesa TN75 de los misiles balísticos de emplazamiento submarino M51.1”. Según la Inteligencia rusa, “Berlín sabiamente se negó a participar en esta peligrosa aventura”.

El Kremlin calificó estos datos como extremadamente importantes y su portavoz, Dimitri Peskov, señaló que Moscú tendrá en cuenta esta información en las negociaciones. “Se trata de una flagrante violación de todas las normas y principios del derecho internacional” en materia de no proliferación nuclear, zanjó.