El Gobierno ve insuficiente la respuesta de la UE al ataque de EEUU en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que le hubiera gustado una respuesta "más dura" de la UE al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y ha llamado al "rearme moral" de los principios democráticos ante este "peligrosísimo" precedente.

Albares, en una entrevista en la Ser, ha asegurado que España está liderando la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, refiriéndose al comunicado que suscribieron este domingo España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay y al de la UE, cuyos dos primeros párrafos, según el ministro, que "son muy claros y contundentes" sobre el respeto al derecho internacional, llevan "sello español".

Según ha dicho, no ha tenido contacto con la Administración de Donald Trump, incluido su secretario de Estado, Marco Rubio, desde que el sábado se desencadenó la intervención estadounidense.

La operación sorprendió al Gobierno si bien el ministro ha dicho que llevaban tiempo viendo un despliegue del Ejército norteamericano "de amplitud enorme" en la región y se podía atisbar que se podía producir algún tipo de operación.

El Gobierno no teme ni espera represalias de EEUU

También ha señalado que no teme ni espera ninguna represalia por parte de EE.UU. ante el rechazo frontal del Ejecutivo al ataque a Venezuela, y ha asegurado que hablarán con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha asumido el liderazgo del Estado y a quien Washington ha dado por ahora el aval.

Albares ha señalado que no ha sido España la que ha colocado a Delcy Rodríguez en la posición de dirigir Venezuela, recordando además que nuestro país no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro se atribuyó la victoria.

"Nos disponemos a hablar con Delcy Rodríguez", ha asegurado Albares, al señalar que España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unos 200.000 españoles, y que también buscan la liberación de todos los presos políticos españoles.

De la misma manera seguirán manteniendo interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad.

Una oposición que encarnan Edmundo González, asilado en España, y con quien Albares trató este fin de semana sobre la evolución de la situación, y María Corina Machado a la que Trump ha descartado en este proceso de transición que ha impuesto Washington.

España no se va a resignar a que se imponga "la ley de la selva"

Albares no ha querido pronunciarse si la captura de Maduro y su esposa ha sido un secuestro por parte de EE. UU. apelando a la cautela en los calificativos, pero ha insistido en que la utilización de la fuerza tiene que estar "completamente descartada" en las relaciones internacionales y no se va a resignar a que se imponga "la ley de la selva".

Por eso, y preocupado ante una posible intervención de Trump en la UE tras las amenazas, entre otras cosas, sobre Groenlandia, el responsable de Asuntos Exteriores ha subrayado que los europeos deben de asumir que ya no basta con hablar de autonomía o de autonomía estratégica: "Tenemos que dar un auténtico salto de soberanía. Nuestra seguridad y nuestra disuasión tiene que estar más en nuestras manos".

Sobre los ataques del PP al Gobierno por su tibieza en Venezuela y falta de liderazgo, Albares lo ha calificado de "absolutamente ridícula" y ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "tratar de importar la división de los venezolanos en España".

Igualmente ha tachado de "ridícula y absurda la obsesión que tienen con Zapatero", cuyo papel de intermediación -ha afirmado- la agradeció el propio Mariano Rajoy y la oposición venezolana.

Albares ha explicado que había recibido llamadas de la mayoría de los partidos durante este fin de semana para interesarse por la situación de Venezuela pero ninguna del PP, y ha anunciado que ha pedido comparecer en el Congreso para dar cuenta de este nuevo panorama en el país caribeño, aunque ya Sumar y otros socios de investidura solicitaron su comparecencia el sábado.