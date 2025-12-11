El tiempo
Semana pasada por agua y levantera como colofón
Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE

La odisea de María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz: de Venezuela a Noruega escapando por Curazao

María Corina Machado ya está en Oslo

Agencias

11 de diciembre 2025 - 10:25

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

1/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
2/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
3/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
4/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
5/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
6/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
7/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
8/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
9/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
10/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
11/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
12/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
13/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
14/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
15/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
16/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
17/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
18/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
19/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
20/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
21/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
22/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE
23/23 Las fotos de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo / EFE

