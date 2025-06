EEUU insiste en que el compromiso de aumentar el gasto al 5% implica a todos los aliados de la OTAN, incluida España

Estados Unidos ha insistido este lunes en que todos los aliados en la cumbre de La Haya se comprometerán con elevar el gasto hasta el 5% del PIB, sin hacer mención al acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, este domingo para dar más flexibilidad a España en su senda de gasto. "Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, la OTAN está en camino de lograr un compromiso histórico, cada aliado se compromete a gastar al menos el 5% de su PIB en defensa", ha señalado el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, asegurando que las naciones de la OTAN tendrán que mostrar "progresos significativos" en sus presupuestos de Defensa.

Sobre los plazos para llegar a este listón, ha evitado valorar una fecha aunque ha reiterado que "no hay un plazo ilimitado", por lo que espera un "crecimiento significativo e increíble de los aliados y de sus presupuestos de defensa año tras año". Así, ha añadido que esto viene marcado por las amenazas de seguridad que afronta el bloque militar y no por las exigencias de Trump o Rutte. "Nuestros adversarios no esperarán a que estemos preparados", ha advertido.

De este modo, Whitaker ha reiterado que el presidente estadounidense pide "un plan claro y creíble" para alcanzar el 5% de inversión en Defensa a "toda" la OTAN. "No podemos repetir el error de la promesa de Gales", ha apuntado, sobre el compromiso para alcanzar el 2% en Defensa que solo logrará más de una década después.

A su juicio, la situación de seguridad requiere de pasos adelante de los socios europeos para reforzar el lazo trasatlántico, por lo que ha reiterado que la cuestión del gasto seguirá estando en la agenda de Washington. "Esperaría que los aliados se mostraran aún más vigilantes a la hora de exigirse mutuamente responsabilidades por los progresos realizados año tras año", ha valorado.

España y el acuerdo del 5%

Este domingo, la OTAN cerró un acuerdo para que los aliados se comprometan a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035, en una declaración vinculante para todos los miembos de la organización. En una carta en paralelo, Rutte se comprometió con dar flexibilidad a España para que decida su senda de gasto, tras indicar que Madrid considera que puede cumplir los objetivos militares marcados por la OTAN estando por debajo de ese umbral.

Fuentes aliadas explican a Europa Press que la declaración de la cumbre se aprueba por consenso de los aliados e implica a los 32 miembros de la organización, después de que un cambio en la redacción para introducir el término 'aliados', en lugar de 'nosotros', sea visto por España como señal de que no quedará vinculado a con un porcentaje de gasto "arbitrario".

En este sentido, consideran la carta de Rutte como "consumo interno" para Sánchez e insisten en que no consolida una excepción para España ni reconoce un listón de gasto diferente. Aparte, estas fuentes ven complicado que España cumpla con sus objetivos de capacidades sin invertir más del 2% en Defensa, cifra que asegura España que basta para completar los requerimientos militares con la OTAN.

Los objetivos de capacidades de España tienen un importante componente naval, de elementos logísticos, de infraestructuras y movilidad militar, explicaban fuentes aliadas a Europa Press hace semanas cuando los ministros de Defensa de la OTAN pactaron en Bruselas los nuevos objetivos. En todo caso, en la sede de la alianza insisten en que los nuevos requisitos no se alcanzarán sin llegar como mínimo al 3% de gasto militar, por lo que España tendrá que mantener la senda ascendente de inversión en Defensa.

Fuentes diplomáticas críticas con el acuerdo aseguran que es "malo" para la organización y recuerda al "estilo húngaro", en referencia a la exclusión conseguida por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a la ayuda a Ucrania pactada hace un año. "Esto dista mucho de ser una OTAN más justa", critican estas fuentes.