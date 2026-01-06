Donald Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que "recupere su salud". El republicano, que ha dicho sin ambajes que Washington está ahora mismo "a cargo" del país, reafirmó en una entrevista con la cadena NBC News que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, estarán al frente de la gestión del país caribeño sin fecha.

Dos días después de que Washington capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladara a EEUU para juzgarlo por narcoterrorismo, el mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar sus infraestructuras. "Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes: "no, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse".

El mandatario insistió que el principal beneficio de la operación será una bajada de los precios del petróleo para los estadounidenses, aunque que cree que las petroleras no podrán operar en Venezuela hasta dentro al menos de 18 meses. "Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero", indicó. "Es un tremendo volumen de dinero y las compañías lo gastarán para luego reembolsarlo a través de ingresos", apuntó. Pese a ello, varias fuentes citadas por medios han señalado que a la industria petrolera estadounidense no le seduce regresar con grandes inversiones a Venezuela, después de décadas fuera del país por la inestabilidad, nacionalizaciones y falta de seguridad jurídica.

"Delcy Rodríguez ama a su país y está cooperando"

Trump dijo también que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está colaborando con las autoridades estadounidenses. "Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Ama a su país y quiere que sobreviva", afirmó el presidente, que aclaró que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar. La Administración ya la había señalado como la interlocutora desde Caracas incluso antes de su jura del cargo, por delante de la líder opositora María Corina Machado o de Edmundo González, el candidato que se enfrentó a Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 y que la oposición considera presidente electo de Venezuela. Trump ha puesto en duda que la opositora venezolana tenga capacidad para gobernar porque "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país", y amenazó a Delcy Rodríguez con un "segundo ataque" si "no se porta bien".

El presidente estadounidense explicó también de que no está en coflicto con el país. "Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país", y calificó la extracción de Maduro y su esposa como un "momento extraordinario en la historia" y algo positivo para todo el hemisferio occidental y América.