Donald Trump asegura que Venezuela "entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo" a Estados Unidos

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petroleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos". Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

La decisión de Washington de acceder al petróleo venezolano se produce después de la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar en Caracas y sus alrededores que ha dejado más de cincuenta muertos. De acuerdo con el republicano, será el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, quien ejecutará el plan de extracción del crudo de forma inmediata.

Los entre 30 y 50 millones de barriles serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos, finalizó Trump, que no concretó un marco temporal para la entrega del crudo. Wright tiene previsto reunirse mañana miércoles con ejecutivos de empresas energéticas en un evento del sector cerca de Miami (Florida), mientras que responsables de las mayores petroleras del mundo se podrían reunir con Trump en la Casa Blanca este viernes para hablar de inversiones en sector petrolero venezolano, según fuentes anónimas consultadas por medios estadounidense. El anuncio del mandatario sucede 24 horas después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, tomara el poder en Venezuela de forma provisional como presidenta encargada tras su captura.

La Administración Trump la reconoció de entrada como su interlocutora y le reclamó "acceso total" al crudo y a otros recursos venezolanos. Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero diversos expertos han señalado que su producción está muy por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión. Las grandes petroleras estadounidenses, como Chevron y ExxonMobil, han mostrado interés en reactivar la industria bajo control estadounidense, viendo la operación como una oportunidad para expandir sus negocios y asegurar suministro de crudo de alta calidad.

Exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

La Administración del presidente estadounidense ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

Las fuentes de la cadena señalan que Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado. El secretario de Estado, Marco Rubio, habría afirmado en una sesión informativa privada con legisladores que EEUUque cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

En una entrevista con ABC News, el senador Roger Wicker confirmó que el plan se basa en el control del petróleo venezolano y aseguró que no contempla el despliegue de tropas estadounidenses. Hasta el momento Venezuela, dirigido de forma provisional por Rodríguez no ha admitido una comunicación oficial sobre la exigencia adelantada por Trump.

Este martes, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), países como Colombia, Chile, México y Brasil condenaron el actuar estadounidense en Caracas y advirtieron que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región.

Pekín denuncia "intimidación"

China denunció esta "intimidación" y defendió que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que Venezuela "es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio", al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News. Mao calificó esa supuesta presión como un "uso descarado de la fuerza" y sostuvo que la pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de "Estados Unidos primero" constituye "un caso típico de intimidación", que "viola gravemente el derecho internacional", "infringe de manera seria la soberanía de Venezuela" y "perjudica los derechos del pueblo venezolano". "China condena firmemente este comportamiento", subrayó la portavoz, quien añadió que "debe enfatizarse que los derechos e intereses legítimos de China y de otros países en Venezuela deben ser protegidos".

La portavoz reiteró asimismo la posición de Pekín en defensa de la cooperación económica entre Estados soberanos y recalcó que China "siempre ha llevado a cabo intercambios y cooperación con otros países sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco".