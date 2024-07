Un ataque en busca de un líder de Hamas deja 90 muertos

Jerusalén/El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que “aún no hay certeza” sobre la muerte del jefe militar de Hamás en Gaza, Mohamed Deif, en un ataque dirigido contra él en Al Mawasi, zona humanitaria en el sur de Gaza. “Aún no tenemos absoluta certeza sobre la muerte de Deif y su mano derecha, Rafaa Salameh”, afirmó en rueda de prensa Netanyahu, que autorizó la operación tras recibir la información de Inteligencia de que no había rehenes isrelíes en la zona.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, confirmó que en el ataque de Al Mawasi murieron 90 palestinos y más de 300 resultaron heridos. El mandatario israelí dio una inusual rueda de prensa anoche en Tel Aviv mientras en Jerusalén, donde se encuentra su residencia oficial, miles de personas protestaban para exigir un acuerdo de alto el fuego con el grupo islamista que permita liberar a los rehenes israelíes en el enclave.

Durante la protesta, Andrey Kozlov, uno de los cuatro israelíes rescatados en una operación del Ejército en Gaza que se saldó con la muerte de más de 200 palestinos, habló por primera vez desde su rescate para agradecer a Netanyahu que lo salvara, pero también para pedir que firme un acuerdo para traer de vuelta al resto de secuestrados.

El primer ministro aseguró que no está postergando el acuerdo, después de que algunos medios israelíes publicaran que está proponiendo nuevas exigencias y endureciendo el tono deliberadamente para evitar un pacto.

Aseguró el líder israelí que es Hamas quien trata de introducir nuevas exigencias, y defendió que no se moverá un ápice de la propuesta anunciada por Joe Biden.

El líder opositor Benny Gantz, hasta hace poco miembro con derecho a voto del ya disuelto Gabinete de Guerra israelí, dijo que la responsabilidad de cualquier víctima colateral durante el ataque contra Deif de ayer es únicamente de los islamistas. “El Ejército de Israel es el más moral del mundo”, dijo Gantz, favorito en las encuestas para liderar un Gobierno alternativo al de Netanyahu, en un comunicado en el que criticó a la cúpula de Hamas por esconderse entre la población civil de Gaza, poniéndola en peligro.

Según las autoridades sanitarias gazatíes, de los 90 muertos en el ataque la mitad son mujeres y menores de edad. El ataque tuvo lugar en el área de Al Mawasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis, designada “zona humanitaria” por las fuerzas israelíes al comienzo de su operación en la localidad sureña de Rafah, a principios de mayo. Los militares israelíes insistieron en que el lugar atacado era un complejo de Hamas ubicado en una zona abierta, rodeado de árboles y edificios, y no en las tiendas de campaña de Al Mawasi, donde residen miles de desplazados.

A su vez, el presidente palestino, Mahmud Abas, condenó el ataque de Israel, pero también culpó a Hamas de la continuidad de la guerra en el enclave, en un mensaje poco habitual a pesar de las diferencias con los islamistas.

“La presidencia considera que Hamas –al evitar la unidad nacional y proporcionar pretextos gratuitos al Estado ocupante– es un socio que asume la responsabilidad jurídica, moral y política de la continuación de la guerra de aniquilación israelí en la Franja de Gaza con todo el sufrimiento, destrucción y matanza que causa a nuestro pueblo”, indicó una declaración de Abas, presidente de la Autoridad Palestina, controlada por su partido secular Fatah, que fue expulsado por la fuerza de la Franja de Gaza por Hamas en 2007, cuando los islamistas tomaron el poder tras ganar un año antes en las legislativas. “La presidencia pide al movimiento Hamas que dé prioridad a los intereses nacionales más elevados y elimine los pretextos de la ocupación para detener esta masacre abierta contra nuestro pueblo”, agregó.