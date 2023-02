El Pentágono no descarta ovnis alienígenas en sus teorías sobre los objetos voladores derribados

El Departamento de Defensa de EEUU desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos días en EEUU y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como el globo espía abatido el pasado día 4.

Así lo admitieron en una comparecencia de prensa telefónica la subsecretaria de Defensa y asuntos hemisféricos, Melissa Datlon, y el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad, en inglés), el general Glen VanHerck.

Pero el militar abrió a la puerta a todo tipo de teorías cuando respondió con un "no descartamos nada en este momento" a una periodista del diario The New York Times a la pregunta de si se ha descartado la posibilidad de que los objetos voladores no identificados derribados sean de origen alienígena o extraterrestre.

Desde que se localizara y derribara días después el globo espía chino, el Pentágono ha aumentado la vigilancia de su espacio aéreo, lo que explica "en parte" el incremento de los objetos detectados en los últimos días, señaló Datlon, quien reconoció que es posible que haya muchos objetos sobrevolando el país cuyo propósito no sea dañino, como artefactos para la "investigación legítima", pero como no se ha podido identificar en ninguno de los abatidos estos días, el presidente Joe Biden decidió su derribo "por precaución".

EEUU sigue utilizando la denominación "objetos", sin ahondar en su descripción, para definir estos artefactos y el general VanHerck dijo que por eso no los clasifica como globos, mientras que el que se derribó el pasado día 4 "claramente" lo era. Sí admitió que pueden ser artefactos "con algún tipo de globo en su interior", aunque también pueden estar movidos por un sistema de propulsión, e insistió en que se van a analizar los restos para poder dar más información al respecto.

Por ahora no se conocen detalles sobre este objeto, aunque una fuente del legislativo dijo al diario The Wall Street Journal que tenía forma de octógono y que volaba a una altitud de 20.000 pies (unos 6.000 metros), por lo que representaba un peligro para la aviación comercial.

El artefacto derribado el domingo mientras sobrevolaba el lago Hurón es el tercer "objeto" neutralizado en los últimos cuatro días en Norteamérica, después del derribo el viernes sobre Alaska y el del sábado en Canadá, y se produce ocho días después del derribo del supuesto globo espía chino que sobrevoló el país durante varios días.

Según fuentes gubernamentales citadas por varios medios, a raíz del globo chino EEUU ha elevado los controles en su espacio aéreo y ello puede explicar las repetidas detecciones de aparatos sobrevolando el país. Ante ello, las autoridades estadounidenses han contactado a agencias de investigación en varios campos para determinar si estos objetos están vinculados con su trabajo.

De acuerdo con un informe de Inteligencia de EEUU publicado a mediados de enero, los encuentros de militares con objetos o fenómenos aéreos no identificados han aumentado desde 2021. En poco menos de dos años, la oficina de la Directora Nacional de Inteligencia (ODNI, en inglés) ha recibido 247 reportes por parte de militares estadounidenses de encuentros con objetos o fenómenos aéreos no identificados, según este documento. A su vez, la ODNI también ha señalado otros 119 encuentros de este tipo, anteriores a 2021, que no fueron reportados en su momento.

Esto quiere decir que, en total, en agosto de 2022, el Gobierno de EEUU tenía conocimiento de 510 avistamientos de ovnis, señalaba el informe. La mitad de estos objetos o fenómenos tiene características "ordinarias", según la clasificación del Pentágono: 26 son atribuidos a drones, 163 a globos y seis a basura, explicaba el documento.

En julio de 2022, el Pentágono creó una oficina para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encontronazo con ovnis o fenómenos de este tipo.