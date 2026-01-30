Volvo EX60, un SUV muy tecnológico con hasta 680 CV (500 kW) y alcance récord de 810 km

El EX60 es el primer modelo de Volvo construido sobre la nueva plataforma SPA3 (Scalable Product Architecture 3), diseñada específicamente para vehículos eléctricos y que también recibirá el Polestar 7.

Esta base incluye tecnologías como la megafundición que reduce el número de piezas, lo que redunda en mayor rigidez y menor peso -este oscila, no obstante, entre 2.190 y 2.405 kilos-; o tiene una arquitectura eléctrica de 800 voltios, lo que le permite al EX60 soportar cargas ultrarrápidas de sus baterías -hasta 340 km de autonomía en 10 minutos si se usan 400 kW- que quedan integrada en la estructura (Cell-to-Body).

Volvo pone en marcha la comercialización del EX60 con tres sistemas de propulsión diferentes, uno con un motor y dos con uno por eje. Cada uno de ellos tiene una potencia y capacidad distinta de batería.

La SPA3 representa una ruptura con el pasado híbrido de la serie 60 y permite al SUV ofrecer la mayor autonomía eléctrica de la historia de Volvo, con hasta 810 kilómetros WLTP en el caso de la batería más capaz de las tres de que dispondrá este EX60 y ligada al uso de dos motores que suman 680 CV (500 kW). Se trataría de la de 112 kWh correspondiente a la versión P12 AWD Electric.

La de 91 kWh, también con tracción total y 510 CV (375 kW), se usaría en la P10 AWD Electric que tiene un alcance de 660 km; mientras que la de 80 kWh es la del P6 Electric, la única alternativa de las tres con un único motor y éste, de 374 CV (275 kW) situado en el eje trasero.

El Volvo EX60 P6 Electric acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 s, por los 4,6 del P10 AWD Electric y los 3,9 del P12 AWD Electric. Las dos versiones de tracción total pueden remolcar hasta 2.400 kilos y la de propulsión 2.000.

Un cerebro al mando de todo: el concepto SDV

Además de por su autonomía, el EX60 destacará por la inclusión de tecnologías de vanguardia, incluido el sistema central de software denominado HuginCore que, según la marca, hacen que el vehículo “mejore con el tiempo” y proporcione una experiencia de uso intuitiva y cómoda, usando la plataforma Nvidia Drive con el chip AGX Orin.

Diseño escandinavo y tecnología a la última de Google Automotive quedan a la vista en el salpicadero del EX60. / v

Será el primer Volvo que sale al mercado con Gemini, el asistente de IA de Google, y su sistema de infoentretenimiento, desarrollado por Google Automotive, está basado en una pantalla horizontal de 15". Para disponer de una alta potencia de procesamiento que haga, por ejemplo, que la respuesta a la pulsación de la pantalla sea rápida, la marca sueca ha elegido Snapdragon de Qualcomm Techonologies Inc, quien también aporta la conectividad automática. También contará con una pantalla para la instrumentación, ésta situada en la base del parabrisas y, por tanto, muy lejos del volante, no directamente tras él.

Volvo ha optado por la tecnología electrocrómica para atenuar o no la incidencia de los rayos del sol a través del techo de cristal. / v

Como es habitual en la marca, el equipo de sonido ha sido desarrollado por Bowers & Wilikins. El del EX60 tiene 28 altavoces y, por primera vez en un Volvo, se sitúan algunos de ellos en los reposacabezas de todas las plazas cercanas a las puertas. Contará con el servicio Apple Music que podrá escucharse con la tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos. En cuanto al techo de cristal emplea una tecnología electrocrómica para reducir la luz que entra al habitáculo.

El maletero tiene una capacidad de 523 litros, a lo que podrían sumarse los 58 que todas las versiones tienen en el hueco situado bajo el capó delantero.

El maletero promete una capacidad que encaje con una utilización familiar, como corresponde a un SUV de su tamaño. / v

Justo por debajo del Volvo EX90

La carrocería del EX60 mide 4,80 m de largo, 1,90 de ancho y 1,64 de ancho; y su Cx es de 0,26, por tanto, muy bajo. Para conseguirlo, y entre otros detalles, Volvo ha prescindido de tiradores para las puertas como tales. Lo que sí tiene de forma abundante son sensores destinados a hacer funcionar los diferentes sistemas de seguridad. Entre ellos no se encuentra un LiDAR como el que sí usa el EX90.

Una novedad relacionada con la seguridad es el empleo en las plazas delanteras del cinturón de seguridad multiadaptativo.

Los primeros EX60 en llegar a sus clientes erán los P6, con un precio desde 64.900 euros; así como los P10, que cuestan desde 67.925 euros.

La producción del EX60 está programada para que comience la próxima primavera en la planta de Volvo en Gotemburgo (Suecia), con entregas previstas posteriormente en varios mercados globales. Los primeros en llegar a manos de sus compradores serán los P6 y P10, durante el verano; siendo los P12 los que se entreguen posteriormente.

Los precios del P6 Electric en España son de 64.900 y 72.281 euros, según se trate del acabado Plus o Ultra; por los 67.925 y 75.306 del P10 AWD Electric con los mismos niveles de equipamiento, luego 3.025 más que de emplear el sistema de propulsión con un único motor y tracción trasera.

Por su parte, el P12 AWD Electric, también con esa misma configuración de acabados, costará 73.975 u 81.356 euros, 9.075 euros más que el P10 AWD Electric y 12.100 que el P6 Electric.

Habrá versiones Cross Country, adaptadas en mayor medida que el resto a la posibilidad de abandonar el asfalto. / v