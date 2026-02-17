La UE plantea exenciones arancelarias para algunos eléctricos hechos en China
Guerra comercial
La Unión Europea estudia flexibilizar los aranceles a coches eléctricos fabricados en China mediante exenciones condicionadas a precios mínimos, cuotas de importación y otros compromisos. La iniciativa llega tras las tasas anti-subvención de 2024 y ya ha beneficiado al Cupra Tavascan.
Seat deja de pagar los aranceles adicionales del 20,7 por ciento al Cupra Tavascan
La Unión Europea avanza hacia un sistema más flexible de aranceles para los coches eléctricos fabricados en China, que permitiría exenciones a fabricantes que garanticen precios mínimos, cuotas de importación limitadas y otras condiciones susceptibles de ser pactadas. Bruselas buscaría equilibrar la competencia, evitar distorsiones y mantener el acceso a vehículos asequibles.
La medida llega tras la imposición de los derechos compensatorios antisubvención en 2024 -entre un 7,8 y 35,3 por ciento, además del 10 general correspondiente a la importación- para contrarrestar las ayudas estatales chinas a su sector productivo.
Algunos fabricantes -incluidos grupos europeos con producción en China- ya negocian acuerdos individuales que incluyen control de precios, límites de importación y compromisos de inversión en Europa. El primer beneficiado de este nuevo enfoque ha sido el Cupra Tavascan que elimina su arancel punitivo del 20,7 por ciento, pero pronto podría alcanzar a los coches ensamblados en China de marcas como Smart y Polestar -toda su gama de ambas, integradas en el grupo Geely-, entre otros.
El grupo Volkswagen, además de fijar precios mínimos, reducir sus canales de exportación y limitar las cantidades, así como obligarse a informar y permitir inspecciones, se ha comprometido para reducir las tasas del Cupra a llevar adelante inversiones en proyectos relacionados con los coches eléctricos y sus baterías en la UE.
