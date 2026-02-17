La UE plantea exenciones arancelarias para algunos eléctricos hechos en China

La Unión Europea avanza hacia un sistema más flexible de aranceles para los coches eléctricos fabricados en China, que permitiría exenciones a fabricantes que garanticen precios mínimos, cuotas de importación limitadas y otras condiciones susceptibles de ser pactadas. Bruselas buscaría equilibrar la competencia, evitar distorsiones y mantener el acceso a vehículos asequibles.

La medida llega tras la imposición de los derechos compensatorios antisubvención en 2024 -entre un 7,8 y 35,3 por ciento, además del 10 general correspondiente a la importación- para contrarrestar las ayudas estatales chinas a su sector productivo.

Algunos fabricantes -incluidos grupos europeos con producción en China- ya negocian acuerdos individuales que incluyen control de precios, límites de importación y compromisos de inversión en Europa. El primer beneficiado de este nuevo enfoque ha sido el Cupra Tavascan que elimina su arancel punitivo del 20,7 por ciento, pero pronto podría alcanzar a los coches ensamblados en China de marcas como Smart y Polestar -toda su gama de ambas, integradas en el grupo Geely-, entre otros.

El grupo Volkswagen, además de fijar precios mínimos, reducir sus canales de exportación y limitar las cantidades, así como obligarse a informar y permitir inspecciones, se ha comprometido para reducir las tasas del Cupra a llevar adelante inversiones en proyectos relacionados con los coches eléctricos y sus baterías en la UE.