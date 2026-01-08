Trafic Furgón E-Tech eléctrico, el primero de la nueva generación de comerciales de Renault

Habrá que esperar casi un año para ver la llegada a los concesionarios de Renault de la nueva generación del Trafic eléctrico, un comercial que recibe tantas novedades que puede considerarse como disruptivo, aunque su origen se remonta a 1980, cuando vió la luz el primero de su nombre.

Entre esa novedades están su arquitectura eléctrica de 800 voltios, su condición de un modelo desarrollado para ser modificado o actualizado en un alto porcentaje de sus funciones gracias a mejoras de software o su nueva plataforma.

Esta base es de tipo skateboard y específica para vehículos eléctricos, con el motor situado en la parte trasera y un voladizo delantero muy corto. Este esquema permite optimizar el espacio de carga y mejorar la maniobrabilidad, con un radio de giro de 10,3 metros, similar a un Clio. Renault ofrece la Trafic Furgón E-Tech con dos longitudes de carrocería: L1, con 4,87 metros y 5,1 m³ de volumen útil, y L2, con 5,27 metros y 5,8 m³. En ambos casos la altura es de 1,90 metros y cuentan con puertas laterales y traseras que deben permitir cargar palés con facilidad.

El furgón tiene doble puerta trasera y otra más en el lateral derecho y que deben permitir llevar cargas paletizadas a su interior.

En su aspecto, y como no podía ser de otro modo tras ver su prototipo meses atrás, apuesta por una imagen moderna y tecnológica, muy aerodinámica. El frontal se distingue por detalles como una franja horizontal que integra una firma luminosa de leds y un rombo retroiluminado, mientras que el paragolpes y las protecciones laterales en plástico negro granulado refuerzan la sensación de robustez en un uso profesional. En la parte trasera aparece una firma luminosa esculpida en 3D y un nuevo logotipo con tipografía específica para la gama comercial.

En el habitáculo el salpicadero tiene una forma tubular que recorre todo el ancho, y en el que aparecen dos pantallas: un cuadro de instrumentos digital de 10" y una pantalla central de 12", orientada al conductor. Este última tiene el sistema multimedia openR con navegación adaptada a las dimensiones y la carga del vehículo. El planificador de rutas tiene en cuenta la autonomía y propone paradas de recarga optimizadas. Los servicios Google integrados -incluidos Google Maps, Google Play y Google Assistant, que en el futuro será sustituido por el asistente Gemini- permiten controlar funciones por voz y acceder a distintas aplicaciones de terceros.

Doble pantalla en el salpicadero y la del sistema de infoentretenimiento muy orientada hacia el conductor para facilitar la interacción de éste con ella.

Para mejorar la seguridad y el control de costes de las flotas, el Trafic E-Tech introduce funciones como Safety Coach y Safety Monitor, que analizan la conducción y ofrecen una puntuación y recomendaciones personalizadas. El mantenimiento predictivo se apoya en la conectividad y la inteligencia artificial para detectar desgastes y posibles fallos con antelación y limitar los tiempos de inmovilización.

De cara a mejorar la funcionalidad en el día a día, hay huecos portaobjetos cerrados y abiertos, incluido un espacio bajo el parabrisas realizado en material compuesto reciclado. La tapicería puede incluir tejido tipo vaquero con costuras de contraste.

Renault subraya el enfoque sostenible del Trafic E-Tech eléctrico, un modelo que alcanza una tasa de material reciclado superior al 23 por ciento del peso total, incluyendo la batería; y más de un 15 por ciento de plásticos reciclados, por encima de la media del mercado europeo. La tapicería emplea tejido Twi-jeans con un 50 por ciento de material reciclado.

Dos baterías: una de celdas con química NMC y otra con LFP

Dos serán las baterías de que dispondrá, aún de capacidad desconocida. La denominada como de gran autonomía emplea celdas con química NMC y la marca anuncia alrededor de 450 km de alcance con una carga. Más adelante se añadirá una batería con química LFP y unos 350 km de cara a ofrecer un coste más contenido y dirigida a quienes trabajan principalmente en ciudad. Todas las celdas se producirán en Europa y los paquetes de baterías se ensamblarán en Francia, en la planta de Sandouville, que es donde también se producirá la furgoneta.

La arquitectura de 800 voltios debe permitir recargas muy rápidas en corriente continua sin que Renault haya dado la potencia máxima, pero sí ha afirmado que en 20 minutos se recuperará energía suficiente para hacer 260 km.

En cuanto al motor, será uno de nuevo desarrollo que aportará 204 CV (150 kW) y 345 Nm. La marca anuncia una capacidad de remolque de 2 toneladas y una carga útil de 1,25 toneladas, aunque este extremo está en fase de homologación y podría modificarse levemente.

El Trafic Furgón E-Tech también ofrecerá funciones habituales en los modelos eléctricos modernos, como V2L (Vehicle-to-Load); y otra que van llegando a ellos en menor medida, como la V2G (Vehicle-to-Grid). Así, con la primera podrá alimentar herramientas, ordenadores u otros dispositivos mediante enchufes en la cabina, en la zona de carga o a través de un adaptador conectado al puerto exterior de carga. Con la segunda función, y en entornos compatibles, podrá devolver energía a la red mediante cargadores bidireccionales. En España esto aún no es posible.

Una característica en común de los nuevos comerciales de Renault es su capacidad para adaptar su software a diferentes tareas y mantenerse actualizado a lo largo de toda su vida útil.

Más allá de la electrificación, el Trafic estrena la arquitectura SDV (Software-Defined Vehicle) desarrollada por Ampere. El sistema operativo CAR OS, basado en Android Automotive, centraliza el software del vehículo y permite actualizaciones remotas durante toda su vida útil. El objetivo es que el profesional pueda añadir funciones a medida que cambien sus necesidades, desde aplicaciones de gestión de flotas hasta soluciones específicas para vehículos transformados como ambulancias, furgones frigoríficos o unidades de servicio.

El modelo es compatible con la aplicación My Renault, que permite programar cargas, preacondicionar el habitáculo, localizarlo, comprobar cierres y seguir el plan de mantenimiento. Renault señala la importancia de estas capacidades de actualización remota en tanto que ayudarán a preservar el valor residual del vehículo, un aspecto especialmente relevante en comerciales que suelen acumular muchos años y kilómetros de servicio.

La producción se llevará a cabo junto a las versiones de combustión del Trafic, y en el propio centro se realizarán las versiones habituales como chasis cabina, piso cabina, volquete o caja cerrada, así como sus transformaciones. Estas variantes formarán parte de la misma familia E-Tech eléctrica y se beneficiarán de plazos de fabricación controlados y de la red de carroceros asociados Renault Pro+.