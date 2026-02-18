Toyota actualiza la gama Yaris con el nuevo nivel Trendy y el híbrido 130 para el Style

Toyota actualiza la gama Yaris con la incorporación del nivel Trendy y el híbrido 130 para el Style

Toyota actualiza el Yaris introduciendo cambios de diseño, equipamiento y de estructura de la gama. En este sentido, destaca la reducción de 400 euros en el precio del acabado de acceso Active, que arranca en 21.500 euros descontados los 3.750 de promoción respecto al de tarifa; la llegada del nuevo acabado Trendy y la renovación del acabado Style, que añade equipamiento y puede combinarse con la motorización Hybrid 130.

Ese nuevo nivel Trendy, como el Active sólo combinable con el Hybrid 120, incluye de serie llantas de aleación de 17", faros con led con el cambio automático de largas a cortas y viceversa, faros antiniebla también con leds, cristales traseros tintados, sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, instrumentación digital de con pantalla de 7" e iluminación de entrada con led.

La pantalla central de mayor tamaño se liga a los tres niveles de equipamiento más altos, el Style Plus y los dos GR Sport.

Por su parte, el acabado Style incorpora ahora la motorización Hybrid 130, antes exclusiva de los GR Sport, de modo que eleva su potencia de 116 a 130 CV. En lo que respecta a equipamiento añade al del Trendy el detector de vehículos en el ángulo muerto, asistente de salida segura, asientos delanteros y volante calefactables y tapicería mixta de tela y cuero sintético.

Por su parte, el Style Plus, que también adopta la motorización Hybrid 130, suma al Style el techo panorámico, el sistema de infoentretenimiento Toyota Smart Connect+ de 10,5" y Head-up Display de 10". Además, todos los acabados incorporan ahora de serie retrovisores exteriores plegables eléctricamente.

En los acabados más altos los asientos delanteros ofrecen a sus ocupantes un mayor apoyo lateral.

En cuanto a colores, se introduce el Gris Celestita junto a los ya disponibles Verde Everest, Negro Azabache, Blanco Classic, Azul Florida y Rojo Emoción, además del Gris Trueno exclusivo del GR Sport. El acabado GR SportPlus seguirá ofreciendo carrocería bitono en Blanco Perlado, Rojo Emoción y Gris Trueno.

Los precios de tarifa arrancan en los ya 25.250 euros del acabado Active, al que siguen los 26.250 del Trendy, ambos con el sistema híbrido de 116 CV; mientras que con el de 130 CV figuran los Style y Style Plus, por 28.250 y 29.500 euros; así como los GR Sport y GR Sport Plus, por 28.450 y 29.900 euros. Para todos ellos Toyota ofrece un descuento promocional de 3.750 euros.