Tesla lanzará en China un Model 3 que supera los 800 km de autonomía

Tesla vuelve a agitar el panorama del vehículo eléctrico con el inminente lanzamiento en China -acaba de ser registrado en el Ministerio de Industria- de una versión del Model 3 que ofrece una autonomía de 830 kilómetros. La cifra, homologada conforme a la norma China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC), supone un salto notable respecto a versiones anteriores del sedán eléctrico: los Model 3 a la venta que más autonomía homologan con la norma CLTC alcanzan 753 km. El secreto de este incremento respecto a la versión de tracción total y autonomía extendida no está en un único cambio radical, sino en una combinación diferentes avances.

El corazón de este nuevo Model 3+ es su batería NMC de 78,4 kWh, suministrada por LG Energy Solution. Se trata de la batería de mayor capacidad total instalada hasta la fecha en un Model 3, superando con holgura a las variantes estándar que suelen montar paquetes de entre 57 y 75 kWh.

Con sus nuevas baterías y motores, además de algún cambio más relacionado con la aerodinámica y la gestión de la energía, el Model 3 llegaría a estar entre los eléctricos de mayor autonomía vendidos en Europa.

Esta batería alcanza una densidad energética de 175 Wh/kg, un valor que indica cuánta energía puede almacenar por cada kilogramo de peso. Con 448 kg en total, la optimización de la densidad ha permitido aumentar la capacidad sin penalizar en exceso el peso global del vehículo, que es de 1.760 kilos. Este equilibrio es crucial, ya que cada kilo extra afecta al consumo y, por tanto, a la autonomía.

Una similar también se empleará en el nuevo Model Y L, pero en este caso en versión de 82 kWh y con un peso de 465 kilos con la que este SUV alcanza una autonomía estimada de 751 km.

Tesla acompaña la nueva batería del Model 3 con un nuevo motor trasero de 306 CV (225 kW) -unos 42 CV (31 kW) más que en la versión de acceso a la gama-. Esta mejora no busca únicamente aumentar la aceleración o la velocidad punta, sino también optimizar la gestión energética en diferentes regímenes de carga y velocidad. Un motor más eficiente puede convertir más energía almacenada en movimiento útil, reduciendo las pérdidas y maximizando la distancia recorrida por kWh consumido.

Aunque Tesla no ha detallado en su registro ante las autoridades chinas cambios específicos en la aerodinámica para esta versión es más que probable que se incorporen en llantas y bajos para reducir la resistencia en la pelea del Model 3 contra el aire. Además, las mejoras en el software de gestión de batería y motor pueden jugar un papel esencial.

CLTC vs WLTP: por qué la cifra hay que interpretarla con cuidado

Uno de los puntos más importantes a la hora de entender el alcance real de esos 830 kilómetros es conocer cómo se realiza la homologación CLTC y en qué se diferencia del WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), que es el estándar utilizado en Europa.

El CLTC, adoptado en China, se caracteriza por incluir velocidades medias más bajas, aceleraciones más suaves y un mayor porcentaje de conducción urbana en su ciclo de pruebas. Esto tiende a favorecer homologaciones de autonomía más elevadas, ya que los vehículos eléctricos consumen menos energía en condiciones de baja velocidad y frenada regenerativa frecuente. Así, el CLTC refleja un escenario de conducción ideal y poco exigente.

En cambio, el WLTP introduce condiciones más cercanas a la conducción real en Europa, con velocidades medias y máximas más altas, aceleraciones más agresivas y tramos de conducción a velocidades de autopista. Esto da como resultado cifras de autonomía más conservadoras, pero también más próximas -habiendo aún diferencia para los usos de muchos conductores- a la realidad de quien circula habitualmente fuera de entornos urbanos.

Como referencia, la diferencia entre ambos ciclos puede oscilar entre un 15 y un 25 por ciento menos de alcance con una carga cuando un eléctrico convierte su homologación de CLTC a WLTP. Esto significa que, si el nuevo Model 3+ se homologara bajo WLTP, su autonomía podría situarse en el rango de los 650 a 700 km, que sigue siendo una cifra sobresaliente para un sedán eléctrico.

Por ahora, Tesla no ha confirmado si esta configuración llegará a Europa o América del Norte. No obstante, no sería la primera vez que una mejora introducida en China acaba llegando a otros mercados posteriormente. De llegar a Europa, el Model 3+ se convertiría en uno de los coches eléctricos con mayor autonomía, a la altura del Mercedes-Benz EQS 450+ o el Volkswagen ID.7 Pro que, respectivamente, alcanzan 799 y 707 km.