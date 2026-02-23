Suzuki transforma al nuevo Toyota Rav4 Plug-in AWD en su Across de segunda generación

El Arcoss se renueva y lo hace a la vez que recibe un nuevo sistema de propulsión híbrido enchufable, entre otros muchos cambios.

En su carrocería replica los rasgos del Rav4, del que se diferencia por lo logotipo de Suzuki en el frontal, así como por una gama de colores diferentes compuesta por cuatro tonos: Massive Gray, Ever Rest, Super White y Attitude Black.

El salpicadero cambia por completo en cuanto a sus formas, si bien mantiene la pantalla central en una posición central y no integrada. Lo mismo ocurre ahora con la de la instrumentación, que carece de capilla.

El diseño del interior también cambia por completo, con una nueva agrupación de funciones y una instrumentación en pantalla de 12,3", en una posición baja, mientras que otra central de 12,9", superpuesta sobre el salpicadero, da soporte al equipo de infoentretenimiento a la vez que al control de la climatización.

El conductor también cuenta con la ayuda de un head-up display que proyecta frente a él datos de navegación o velocidad, pudiéndose elegir entre tres modos de visualización: estándar, mínimo o completo.

El Across está dotado, además, de regulaciones eléctricas tanto para el asiento del conductor como el del acompañante, incluyendo también memorias en el primer caso; ambos con calefacción y, como el resto, tapizados en una combinación de cuero sintético y tela.

El volumen de carga del maletero crece en este cambio generacional de forma considerable.

Su maletero ofrece 446 litros, de modo que su volumen aumenta casi un 48 por ciento, y el acceso se hace a través de un portón motorizado con función de manos libres

En cuanto al sistema de propulsión híbrido enchufable en esta generación es más eficiente y ocupa menos espacio al integrar la unidad de control de potencia y el convertidor de corriente continua en el motor delantero, además de incorporar semiconductores de carburo de silicio (SiC) en su inversor. Adicionalmente la batería, que es de 22,7 kWh, con una capacidad un 25 por ciento mayor que en la primera generación, debe permitir al Across alcanzar los 100 km de autonomía eléctrica, moviéndose sólo con el impulso del eléctrico delantero de 204 CV (150 kW) -es más potente que antes- y el trasero de 54 CV (40 kW).

Justo debajo de los aireadores centrales, donde antes estaban los controles de la climatización, se sítúan los de los modos de conducción, así como el E-Four Trail que fija la relación de par entre los dos ejes e integra el control del frenado y la potencia.

Suzuki aún no ha informado aún de la misma, pero un Toyota Rav4 con una batería cubre igual con su energía 100 km sin necesidad de que se active el motor de gasolina que, en ambos SUV, es un cuatro cilindros de inyección directa-indirecta atmosférico de 2,5 litros y 143 CV.

Entre las ayudas a la conducción nuevas figuran la de precolisión con detección de peatones, ciclistas y vehículos que se complementa con el sistema de frenado automático; o el control de velocidad de crucero dinámico, que tiene en cuenta la posición del vehículo precedente. También incorpora un modo ecológico que promueve el ahorro de energía gracias a la conexión con la navegación, ajustando la aceleración a, por ejemplo, la proximidad de un peaje o una intersección.

El Suzuki Across, del que todavía no se sabe el precio ni el momento preciso de su comercialización -como referencia, el Toyota Rav4 Plug-In más asequible con tracción total cuesta 48.500 euros y el más costoso 53.500-, acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 s y tiene una velocidad punta de 180 km/h.