Subaru acelera hacia su futuro eléctrico con tres modelos para Europa

Solterra, Uncharted y E-Outback son los tres modelos que inauguran la nueva era eléctrica de la marca japonesa y que se lanzarán comercialmente en Europa entre este año y el principio del que viene. Los tres están construidos sobre la nueva plataforma global e-Subaru, también identificada por Toyota como e-TNGA en tanto que está desarrollada conjuntamente por ambos fabricantes.

La plataforma e-Subaru estrena mejoras significativas como un sistema de tracción total rediseñado, con un software que ajusta el reparto de par entre ejes para una mayor precisión en curva y en condiciones extremas como nieve o hielo. Subaru también ofrecerá versiones de tracción delantera en algunos modelos, pensadas para maximizar la autonomía y permitir su comercialización con precios más bajos.

Además de una capacidad off-road de referencia, estos nuevos eléctricos incorporan baterías más grandes, motores más potentes y mayor capacidad de remolque, sin renunciar a la agilidad en carretera ni al confort diario. También una mayor capacidad de carga usando corriente continua de la que hasta ahora se ofrecía.

Subaru Solterra MY 2026, una actualización de importancia

El nuevo Subaru Solterra MY 2026 aterrizará a finales de 2025, tres años después de su lanzamiento, con notables mejoras. Por ejemplo, podrá ofrecer hasta 338 CV (252 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h de 5,1 s en una de sus versiones de tracción total. Mientras que con una batería de 73,1 kWh alcanzará los 500 km de autonomía. Puede cargar más rápidamente incluso a temperaturas de -10 °C gracias a un sistema de preacondicionamiento térmico de la batería, acepta potencias de hasta 22 kW con corriente alterna y, además, duplica su capacidad de remolque hasta las 1,5 toneladas.

El aspecto del Solterra difiere del hasta ahora comercializado por el distinto frontal, fundamentalmente.

El diseño se actualiza con un nuevo frontal, en tanto que su salpicadero recibe una nueva pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 14" y una cámara adicional para la identificación de diferentes superficies.

Subaru Uncharted, su primer SUV compacto eléctrico

Debuta el Uncharted como una de las grandes apuestas de la marca. Llegará al mercado en el primer trimestre de 2026 y lo hará con un tamaño ligeramente por encima de los SUV compactos -4,68 m de largo- o una gama compuesta por tres versiones distintas: una con dos motores y tracción total de potencia semejante a la del Solterra, con 338 CV (252 kW) y una autonomía de 470 km; y dos de tracción delantera, de las que Subaru no ha comunicado la potencia pero sí su autonomía: 445 km para la versión de entrada y 585 para la que tenga la misma batería que la del Uncharted de tracción total. Estas podrían ser de 57,7 o 77 kWh, respectivamente.

El Uncharted tiene silueta coupé y estará disponible con tracción delantera o total. Será el eléctrico de Subaru más accesible por precio.

Todos los Uncharted contarán con un cargador embarcado de 22 kW de serie, además de un diseño distintivo, volante cuadrado, pantalla táctil de 14”, levas para el manejo de la frenada regenerativa, un diámetro de giro de 11 m y una distancia al suelo de 210 cm.

Se lanzará en medios a partir de octubre y las entregas comenzarán en el primer trimestre de 2026. Es el equivalente de Subaru al bZ5, un coche que Toyota, inicialmente, lanzó en el mercado chino.

Será un modelo de dimensiones parecidas al Solterra, pero con una silueta que debe hacer algo menos funcional su interior.

Subaru E-Outback. el regreso de un icono como eléctrico

Inspirado en su homónimo de combustión, el E-Outback se presenta como el buque insignia eléctrico de Subaru. Será el equivalente europeo del Trailseeker norteamericano que, a su vez, es el trasunto del Toyota bZ4X Touring.

Con 4,83 m de largo está equipado con una batería de 74,7 kWh y ofrece una potencia de sus dos motores de 375 CV (280 kW). Acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y ofrece más de 450 km de autonomía.

El Trailseeker es el equivalente del más familiar de los bZ4X en la oferta de Subaru. Como el Toyota, su comercialización en Europa aún está pendiente.

Como el Uncharted tiene una altura respecto al suelo de 21 cm y una capacidad de remolque de 1,5 toneladas. Al ser más grande que el Solterra, también lo será su maletero.

El E-Outback incorpora sistemas avanzados de seguridad del EyeSight Driving Assist como la frenada anticolisión secundaria y la parada de conducción de emergencia.

Como en el resto de sus modelos, Subaru apuesta en este SUV eléctrico por diferenciarlo por sus aptitudes dinámicas fuera del asfalto.

Se podrán hacer sus reservas desde finales de 2025, mientras que las primeras entregas se realizarán en el primer trimestre de 2026.