Seat y Cupra impulsan la economía circular con un nuevo centro de reciclaje y reutilización

Seat y Cupra han puesto en marcha el Circular Economy Hub, una planta de economía circular ubicada en la Zona Franca de Barcelona. Este nuevo centro forma parte del proceso de transformación de la compañía y se ha concebido como un espacio especializado en el desmontaje de vehículos, así como en la recuperación, reutilización y reciclaje de piezas o componentes para darles una segunda vida.

La compañía ha invertido 4,85 millones de euros en la adaptación del antiguo Taller 7 de la Zona Franca para convertirlo en este nuevo centro, un proyecto que además ha contado con 1,32 millones de euros de financiación procedente de los fondos del PERTE de Economía Circular. La planta ya ha iniciado su actividad con el desmontaje y la recuperación de piezas de vehículos de marcas, prototipos de desarrollo previos a la producción en serie.

El Circular Economy Hub se ha desarrollado usando para ello subvenciones concedidas por MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea -NextGenerationUE. / Frederic Camallonga

Estos componentes podrán reutilizarse en nuevos automóviles, reciclarse o reacondicionarse para su comercialización a través de socios externos, ofreciendo a los clientes soluciones más económicas y con un menor impacto ambiental. A medio plazo, se prevé ampliar las operaciones del centro para incorporar nuevas iniciativas vinculadas a la economía circular.

El Circular Economy Hub se enmarca en un compromiso más amplio de la compañía con la sostenibilidad y que afecta tanto al uso de materiales reciclados y renovables como a los procesos productivos: la empresa trabaja en la reducción progresiva de residuos mediante la reutilización, el reciclado y la recirculación de materiales, con el objetivo de reducir en un 60 por ciento los residuos enviados a plantas de tratamiento en 2025 respecto a 2010, como paso previo a alcanzar el objetivo de cero residuos en 2050.

Los distintos componentes y elementos recuperados podrán tener una nueva vida tras salir al mercado con precios más bajos que los originales sin estrenar. / Frederic Camallonga

Desde 2010, Seat ha logrado reducir en un 75 por ciento las emisiones de CO₂ de sus instalaciones y se ha marcado como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en sus instalaciones en 2040 y ser una empresa neutra en carbono en 2050. Además, la compañía participa activamente en proyectos de investigación centrados en la recuperación de componentes y el reciclaje de baterías al final de la vida útil de los vehículos.

Este Circular Economy Hub refuerza también el compromiso de la compañía con Barcelona y su tejido industrial: en 2024 se firmó un acuerdo entre ambas partes para impulsar conjuntamente la innovación y promover iniciativas de economía circular, un compromiso que ahora se materializa.