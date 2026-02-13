El Seat Ateca, ya sólo a la venta con el nivel FR, dos motores y desde 33.442 euros

El Seat Ateca FR 2026 sustituye al anterior FR Special Edition con la suma equipamiento adicional se ofertaba en la desaparecida, al tiempo que reduce su precio en 1.900 euros.

Este queda en 33.442 euros si se opta por el motor 1.0 TSI de 115 CV en combinación con la caja manual y 36.592 con el 1.5 TSI de 150 CV con el sistema de desconexión de dos de sus cuatro cilindros (ACT) y el mismo cambio. En el caso de que para este último motor se prefiera el cambio DSG de siete velocidades el precio aumenta hasta 39.302 euros.

El Ateca ya sólo se pone a la venta con el nivel de equipamiento FR, aunque sumando más dotación respecto al FR lanzado el verano pasado. / Manu Lozano

Con el motor menos potente, y a través de la fórmula de financiación Seat Flex, también es posible hacerse con un Ateca con cuotas de 180 euros al mes durante cuatro años, así como una cuota inicial y otra final de, respectivamente, 6.224 y 18.332 euros.

Entre esos detalles que definen el acabado FR destacan los paragolpes específicos, las molduras en los pasos de rueda del color de la carrocería, los marcos de las ventanas en negro, así como unas llantas de 18" de serie, con la posibilidad de optar por otras de 19"o incluso en color negro brillante.

El actual Ateca, que lleva en produccion desde 2020, ha modificado frecuentemente su gama de acabados, particularmente desde abril de 2024, cuando aparecieron los Special Edition.

Muy equipados de serie

En cuanto al equipamiento funcional, estos Ateca disponen de asientos deportivos, volante multifunción con el aro tapizado en cuero, pedales de aluminio, dirección progresiva, el Seat Drive Profile que permite seleccionar varios modos de conducción, el diferencial autoblocante electrónico, la cámara de 360º con visión cenital, el asistente de viaje que contribuye a disponer del nivel 2 de conducción autónoma más otras ayudas como el asistente de salida involuntaria de carril, alerta de tráfico posterior, asistente de precolisión, de frenada de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de luces de carretera o, entre otros, el control de velocidad de crucero adaptativo.

Entre el equipamiento están las dos pantallas para instrumentación y equipo de infoentretenimiento, éste incluyendo el navegador, así como la conexión inalámbrica con teléfonos con protocolos Android Auto y Apple CarPlay.

Asimismo, estos Ateca FR disponen de faros con todas las funciones con leds, el navegador con pantalla de 9,2" o la instrumentación con una de 10,25", el cargador de inducción para móviles, el portón motorizado con función de Pedal Virtual, climatizador bizonal o sistema de apertura y arranque sin necesidad de llave.