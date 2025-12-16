Seat aspira a fabricar 300.000 eléctricos al año en su planta de Martorell (Barcelona)

La automovilística Seat ha inaugurado su planta de ensamblaje de baterías en Martorell (Barcelona), unas instalaciones que suponen un "punto de inflexión" en su plan de electrificación y que la preparan para producir hasta 300.000 coches eléctricos en el futuro.

El consejero delegado de Seat, Markus Haupt, ha destacado que la compañía vive un momento histórico durante una ceremonia a la que han asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria general de CC.OO. de Cataluña, Belén López, entre otras personalidades.

La factoría de Martorell se pone en marcha para la producción de eléctricos tras la inauguración de su planta de ensamblaje de baterías.

"La inauguración de este taller de ensamblaje de baterías es un punto de inflexión en la historia de nuestra compañía", ha afirmado Haupt.

Dos eléctricos en 2026

La nueva planta abastecerá de baterías a los modelos eléctricos que se producirán aquí a partir de 2026: el Cupra Raval, primero, y el Volkswagen ID. Polo, algo después. Los sistemas de batería se trasladarán desde la fábrica de baterías al taller de montaje a través de un puente de 600 metros y de forma automatizada.

Las nuevas instalaciones, de 64.000 metros cuadrados, tienen capacidad para ensamblar un sistema de batería cada 45 segundos, lo que se traduce en 1.200 al día y 300.000 anuales, según cifras de Seat.

Uno de los dos eléctricos que inicialmente se producirán en Barcelona será el Cupra Raval, ya en fase final de desarrollo.

La intención de la fábrica es alcanzar una capacidad máxima de producción de 600.000 vehículos al año, 300.000 de los cuales serían eléctricos.

En un contacto con los medios de comunicación, Haupt ha señalado que la cifra final de eléctricos ensamblados en Martorell dependerá en gran parte de la evolución del mercado. "Lo importante es empezar a producir", ha dicho.

La planta de ensamblaje de baterías creará 400 puestos de trabajo directos -la mayoría procederán de otros centros de Seat y Cupra- y 100 indirectos cuando se pongan en marcha los tres turnos previstos.

El objetivo: España, 'hub' de electromovilidad

Haupt considera la apertura de la nueva planta como la materialización de "unos sueños proyectados hace años": "Sí, fuimos ambiciosos. Y sí, han sido años de trabajo intenso y no siempre ha sido fácil".

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra desde el pasado mes de octubre, ve en la nueva planta un paso importante para la transformación de Seat S.A.

La planta de ensamblaje de baterías es un paso "muy importante" para la "transformación" de Seat en Martorell, un proceso iniciado hace cuatro años con una apuesta del Grupo Volkswagen y sus socios en el proyecto de hasta 10.000 millones de euros "para convertir España en un 'hub' de electromovilidad", ha dicho.

Preguntado por los cambios que puede haber en la hoja de ruta de la Unión Europea sobre el fin de los modelos de combustión, Haupt ha asegurado que están "preparados para llegar al 2035 sin combustión", aunque ha señalado que tienen capacidad de adaptación porque "es la única fórmula del éxito".

Hereu pide la "democratización" del coche eléctrico

En su discurso, el ministro Hereu ha pedido a Seat -y al conjunto del Grupo Volkswagen- que "haga llegar la movilidad eléctrica a millones de hogares europeos" porque "ahora lo que toca es democratizar" el acceso al vehículo eléctrico y sostenible.

Jordi Hereu, ministro de Industria, valoró la oportunidad que se abre con los coches producidos en Martorell de democratizar la electrificación.

Ha recordado que el Seat 600, lanzado en 1957, fue "un hito en la democratización" del mercado automovilístico, lo que "transformó y modernizó" las sociedades catalana y española.

El ministro, que ha mostrado la "enorme satisfacción" que supone para el Gobierno la inauguración de esta planta de baterías, se ha congratulado de que este 2025 "lleno de retos" haya sido "un buen año en España" para la movilidad eléctrica.

En este sentido, ha mencionado el nuevo Plan España Auto 2030, una hoja de ruta quinquenal fruto de la colaboración entre el ejecutivo central y los fabricantes que se presentó el pasado 3 de diciembre.

Sobre esta estrategia, Haupt ha agradecido que, desde la Moncloa, se hayan escuchado las "peticiones" de Seat, "que no han sido pocas", aunque ha avisado de que hay "mucho trabajo que hacer" en materia de electrificación de la movilidad.

Para Illa, la nueva planta es "proyecto de país"

El presidente de la Generalitat ha sostenido que la nueva planta de ensamblaje de baterías es un "proyecto de país" y ha reiterado la voluntad de Cataluña de "liderar la apuesta eléctrica europea".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiere que Cataluña lidere la apuesta eléctrica europea.

"Créanme y no exagero si les digo que en cada batería de esta planta está la esperanza del proyecto común europeo", ha apuntado.

Illa también ha dado las gracias al consejero delegado de Seat por la "confianza renovada" en Cataluña y su apuesta por la movilidad sostenible, y ha subrayado la necesidad de "continuar remando" contra el cambio climático.

Ha compartido con Hereu la necesidad de "democratizar" el acceso al vehículo eléctrico y, si bien ha reconocido que "aún se tiene que hacer mucho más", "los datos dicen que, a día de hoy, se va por el buen camino".

El CEO del Grupo Volkswagen, Thomas Schäfer, acompañó a Markus Haupt, Salvador Illa y Jordi Hereu en la simulada activación de la nueva planta de ensamblaje.

UGT ve en la recarga la "asignatura pendiente"

En declaraciones a los medios posteriores a la ceremonia, Pepe Álvarez ha advertido de que, pese a la "enhorabuena" por la inauguración de la nueva planta, "quedan muchas cuestiones" pendientes en materia de movilidad eléctrica, como la implantación de puntos de recarga.

"Continúan siendo una asignatura pendiente en nuestro país y las administraciones tienen que espabilarse", ha urgido, hasta lograr una España "plenamente actualizada" para los vehículos eléctricos.