Renault presenta el nuevo Twingo E-Tech eléctrico, hecho en Europa y por menos de 20.000 euros

Renault ha desvelado el nuevo Twingo E-Tech, un modelo eléctrico de orientación netamente urbana. Esta cuarta generación, que seguirá fabricándose en Europa como las anteriores, se ha concebido con el objetivo de ofrecer un vehículo asequible, ya que su precio de lanzamiento -llegaría antes del próximo verano- será inferior a los 20.000 euros, antes de descontar subvenciones o ayudas.

El proyecto se ha desarrollado en un plazo de sólo 100 semanas, bajo la dirección de Ampere, la filial de Renault centrada en vehículos eléctricos e inteligencia de software. El Twingo E-Tech se ensamblará en la planta de Novo Mesto (Eslovenia) y se construye sobre la plataforma AmpR Small, compartida con futuros modelos eléctricos del Grupo Renault, pero ya empleada por otros como los Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech o Nissan Micra. En el Twingo se usa con la distancia entre ejes menor de todos: 2,49 m.

El nuevo Twingo forma parte de la familia de modelos icónicos de Renault, todos turismos eléctricos y desarrollados a partir de la misma plataforma AmpR Small.

El Twingo E-Tech dispone de un motor de 82 CV (60 kW) con el que acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 s y permite alcanzar los 130 km/h. Ese motor está alimentado por una batería LFP de 27,5 kWh útiles, que proporciona hasta 263 km de autonomía según la norma WLTP. Su consumo medio se estima en 10,8 kWh/100 km, una cifra destacable dentro de su categoría.

Admite carga con corriente alterna usando potencias de hasta 6,6 kW, aunque en opción ésta, si se elige el paquete Advanced Charge, puede ser trifásica y elevarse hasta 11 kW. También como dentro de este extra se ofrece la posibilidad de cargar la batería con corriente continua y potencias de hasta 50 kW. El cargador embarcado más potente, asimismo, es de tipo bidireccional, de modo que cuenta con la función Vehicle-to-Load (V2L) que permite dispositivos externos con la batería usando 220 V y con una potencia de hasta 3,7 kW.

Al igual que el modelo original, en éste hay toques de color en el interior, aunque en este caso se utilizan los mismos tonos de la carrocería.

Como en el Renault 4 E-Tech -o el Nissan Micra- y a diferencia del Renault 5 E-Tech -que pronto las recibirá-, el Twingo tiene un sistema de control de la frenada regenerativa con levas en el volante que permiten elegir entre cuatro niveles predefinidos. También tiene, como el Renault 4 E-Tech la función One pedal incluida entre ellos, de modo que cuando el conductor levanta el pie del acelerador el Twingo llega a detenerse completamente sin necesidad de pisar el freno. No obstante, estas posibilidades sólo se utilizan en el nivel más alto, mientras que el Evolution, que es el básico, se mantiene frente a la opción de circular en D la de hacerlo con B para aumentar así el nivel de retención.

Cinco puertas, cuatro plazas y un maletero que ofrece entre un mínimo de 305 litros y un máximo de 360.

Con 3,79 metros de largo, el Twingo homologa cuatro plazas y promete un maletero hasta inusualmente grande, de 360 litros, cuando los asientos traseros se deslizan longitudinalmente hasta su posición más adelantda: hay diecisiete centímetros respecto a la atrasada, es decir, una cantidad enorme para un habitáculo pequeño. Con los asientos retrasados y, por tanto, el mayor espacio posible para las piernas de los ocupantes el volumen es de 305 litros.

Otro recurso práctico apreciable es el respaldo abatible del asiento del acompañante, que permite ampliar la capacidad de carga para llevar objetos de hasta dos metros de longitud en el interior del coche, aunque sólo es posible tenerlo en el acabo más alto de los dos.

Cada una de los dos asientos que conforman la banqueta posterior puede desplazarse individualmente.

El interior incorpora una pantalla para la instrumentación de 7" y otra central de 10" con el sistema OpenR Link basado en Android Auto y con servicios de Google integrados en la versión más equipada como el Google Maps, Google Assistant o Google Play. Igualmente este sistema operativo tiene un planificador de rutas, un asistente virtual o ChatGPT.

Los anclajes dispuestos por el habitáculo permite encajar en ellos diferentes accesorios, como portabotes, luces, etc.

Como en los Dacia, el Twingo tiene puntos de anclaje de diferentes tipos de recursos útiles. Son los YouClip y entre ellos, por ejemplo, hay ganchos para la compra, lámparas led, etc.

En el apartado de seguridad ofrecerá hasta 24 sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos el frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y alerta de fatiga del conductor.

Si en 1993 los colores de lanzamiento del primer Twingo fueron los Rojo coral, Amarillo indio, Verde cilantro y Azul ultramar, ahora serán los Negro Brillante, Amarillo Mango, Rojo Absoluto y Verde Absoluto.

El Twingo E-Tech eléctrico se comercializará con dos niveles de acabado -Evolution y Techno, uno con aire acondicionado y el otro con climatizador de serie entre varias diferencias más como las llantas de chapa, de 16 o 18"-, y una gama de cuatro colores -Rojo, Verde, Amarillo y Negro- para la carrocería, una fórmula cromática que recuerda a la primera generación del Twingo, aquel lanzado comercialmente en 1993, con una carrocería de 3,43 m de largo y exclusivamente con motores de gasolina, inicialmente un 1,2 litros de 55 CV.

Hay detalles originales en este Twingo, como este guarnecido de techo texturizado.

Entre sus posibles rivales estarán otros turismos eléctricos -la mayoría más potentes y todos con baterías más capaces- como los Leapmotor T03, BYD Dolphin Surf o Citroën ë-C3, todos ellos con versiones de menos de 20.000 euros; o entre los que superan por poco esta cifra los Renault 5 E-Tech, Fiat Grande Panda, Fiat 500e o Dongfeng Box Plus, todos ellos de longitud inferior o igual a los cuatro metros.