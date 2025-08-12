Así es el Rafale que Renault ha construido para el presidente de la República

Renault ha revelado algunos detalles del Rafale Presidencial, un vehículo único diseñado sobre la base del Rafale E-Tech 4x4 hyper hybrid de 300 CV, fabricado en la planta de Palencia. Este modelo excepcional, desarrollado en colaboración directa con el Elíseo y diseñado en el centro de Renault de Guyancourt, combina una seguridad de alto nivel, diseño artesanal francés y tecnología de vanguardia, con el objetivo de convertirse en la oficina móvil del Presidente de la República. Recientemente, DS hacia lo propio con uno de sus primeros ejemplares del Nº 8.

El Rafale Presidencial mantiene una estética sobria, con detalles distintivos como insignias tricolores, pintura “azul presidencial” con partículas azul, blanco y rojo o una tecnología de reducción térmica -reduce la absorción del calor hasta en 10ºC-. También tiene soportes de banderas escamoteables para los actos oficiales. Las puertas traseras incorporan sistema de cierre "soft-close", y todo el conjunto ha sido cuidadosamente blindado, alargado y adaptado para ofrecer protección sin renunciar al confort.

La carrocería se ha alargado para ofrecer mayor espacio en las plazas traseras, fundamentalmente.

El sistema híbrido enchufable ofrece 300 CV, tracción total y un chasis ajustado específicamente para garantizar una conducción suave y estable, incluso con el peso adicional del blindaje. Llantas de 20" con neumáticos Michelin aptos para todo tipo de situaciones climáticas y un sistema de dirección a las cuatro ruedas forman parte de su equipamiento.

La pintura exterior tiene puntos visibles en rojo, blanco y azul, los colores de la bandera francesa.

Un interior de alta costura

El habitáculo ha sido concebido como un despacho rodante. En la parte trasera, el aislamiento acústico reforzado y el sistema de climatización optimizado contribuyen a crear un entorno adecuado para el trabajo y las conversaciones confidenciales.

Los asientos delanteros incorporan un monograma "RF" que se ilumina al abrir las puertas.

Pensado no sólo para el uso por parte del presidente francés, sino también para el uso por parte de jefes de estado extranjeros y huéspedes de honor, el interior pretende también ser un escaparate de Francia. Para lograrlo Renault afirma haberlo creado con una particular atención al detalle tanto de los materiales como de sus ensamblajes o equipamientos.

Un material tan inusual como el mármol aparece en forma de inserciones en distintas piezas del habitáculo.

Así, por ejemplo, se utiliza mármol “noir grand antique” de los Pirineos en determinadas zonas del habitáculo como la consola central trasera, salpicadero o zona central del volante, trabajado por Minéral Expertise, junto a marquetería artesanal en madera de haya oscura diseñada por el ebanista Ludovic Avenel que se emplea para revestir las platinas de control de los asientos traseros.

Los tapiceros de Renault han desarrollado un cuero exclusivo con costuras en azul institucional y grabados con láser con los símbolos de la República, además de que para la marca ha supuesto un desafío integrar la ventilación en los asientos traseros sin comprometer el diseño; mientras que el socio de Renault para el desarrollo de concept-cars y prototipos, Design & Solution, ha fabricado una consola central trasera a medida.

Entre los retos que ha debido afrontar Renault está la dotación de elementos de confort para los asientos traseros.

En cuanto al sistema de protección ha sido desarrollado por Centigon France, especialista en vehículos blindados, que ha integrado una solución certificada y discreta sin alterar el diseño original.

El proyecto Rafale Presidencial es el resultado de una colaboración entre el Elíseo, Renault y una red de artesanos y técnicos franceses de primer nivel. Más que un vehículo, este modelo representa un símbolo de la innovación, la artesanía y la ingeniería nacional.

Abundan las personalizaciones para esta unidad y que alcanzan particularmente a la tapicería, como es el caso de los asientos traseros..

Renault acompaña a los presidentes de la República desde 1920, cuando se empezó a utilizar un 40 CV y, desde entonces, han usado desde el Reinastella hasta el Safrane Limousine.