PowerCo ya fabrica las Celdas Unificadas en su gigafactoría de Salzgitter

PowerCo, la empresa filial del grupo Volkswagen que se encarga de las actividades relacionadas con el diseño, desarrollo y producción de celdas para baterías, ya ha puesto en marcha las instalaciones la gigafactoría de Salzgitter en fase de pruebas.

El arranque de la producción permitirá llevar al mercado, y para diferentes modelos, celdas prismáticas de última generación con las que se ensamblarán las baterías de los sistemas de propulsión eléctricos.

El formato de Celdas Unificadas va a permitir al grupo Volkswagen disponer de un formato estándar válido para distintas químicas y con las ventajas asociadas de coste, escalabilidad, etc.

Estos elementos corresponden a las Celdas Unificadas (UCF), un diseño estándar -que permitirá utilizar en su interior diferentes químicas para distintas marcas y modelos de eléctricos y, con ventajas en cuanto a costes, escalabilidad, etc.

Volkswagen se convierte, de este modo, en el primer fabricante europeo que desarrolla y produce internamente sus propias celdas de batería.

Las primeras celdas producidas con cadencia industrial de este tipo se integrarán en las baterías de la nueva familia de coches urbanos eléctricos del Brand Group Core, las marcas de volumen del consorcio. Son los correspondientes a la propia marca Volkswagen, así como Skoda y Cupra que se producirán en España. Así, las plantas de Martorell (Barcelona), para su utilización en los Volkswagen ID. Polo y Cupra Raval, y la de Landaben, en las afueras de Pamplona (Navarra) para los Volkswagen ID. Cross y Škoda Epiq, serán las primeras que recibirán celdas de Salzgitter.

Para todo tipo de químicas

El formato de Celda Unificada admite distintas químicas, desde litio-ferrofosfato (LFP) hasta níquel-manganeso-cobalto (NMC), con la vista puesta también en futuras soluciones de estado sólido.

Las primeras producidas en la nueva gigafactoría se basan en la tecnología NMC y se sitúa, según Volkswagen, entre las más potentes del segmento de gran volumen. Ofrece alrededor de un 10 por ciento más de densidad energética que generaciones anteriores y está diseñada para integrarse directamente en la plataforma del vehículo mediante el sistema cell-to-pack, sin módulos, lo que se traduce en mejoras de autonomía, eficiencia y rendimiento. Más adelante llegarán las de LFP.

PowerCo incrementará la producción de forma progresiva a lo largo del próximo año, hasta alcanzar en una primera fase una capacidad anual de 20 GWh: la capacidad que pueden necesitar 250.000 coches eléctricos. No obstante, esa fabricación puede duplicarse si fuese necesario.

El modelo para Sagunto

La segunda razón de la importancia para España de esta gigafactoría alemana es que, al igual que ocurrirá con la de St. Thomas en Canadá, servirá como modelo productivo y planta de referencia para la que se está levantando en Sagunto (Valencia).

La gigafactoría de PowerCo de Salzgitter está junto a la planta de componentes de Volkswagen en la que se hacen elementos de motores térmicos y eléctricos para las marcas del grupo.

Saltzgitter aloja, más allá de las líneas de producción de celdas, el centro de Investigación y Desarrollo que, desde 2022, ha venido reforzándose en cuanto a capacidades de laboratorio, pruebas y desarrollo, y que dispondrá desde principios de este año de nuevo campo de ensayos.

Toda la producción de esta planta que ocupa 69.000 m2 se alimenta exclusivamente con energía renovable procedente de fuentes eólicas y solares. Incluso las salas blancas y secas, tradicionalmente muy intensivas en consumo energético, funcionan con electricidad verde, lo que permitirá reducir hasta 115.000 toneladas anuales de emisiones de CO₂ frente a instalaciones convencionales comparables.

Incluso las instalaciones de alta demanda de electricidad son alimentadas por fuentes de energía renovable en Salzgitter.

La planta combina un alto nivel de automatización con el análisis continuo de datos en tiempo real, lo que facilita la mejora constante de la eficiencia, la estabilidad y la calidad de los procesos. Miles de datos procedentes de la monitorización de máquinas e instalaciones permiten una trazabilidad completa y sirven de base para un control de calidad apoyado en inteligencia artificial.