Peugeot se convierte en patrocinador oficial del Festival de Cine de Málaga
Eventos
Peugeot ha anunciado su participación en el Festival de Cine de Málaga siendo el coche oficial de la muestra, además de tener un papel activo en el palmarés al dar nombre a una de la Biznagas de Plata, los galardones que se entregan durante la velada de clausura.
Peugeot será el proveedor del coche oficial del 29º Festival de Cine de Málaga que se celebrará en la capital de la Costa del Sol del 6 al 15 de marzo y tendrá como sede principal el Teatro Cervantes, así otras como la Villa del Mar o el Cine Albéniz.
Para ello la marca cederá veinte Peugeot 3008 con tecnología híbrida enchufable, lo que permitirá los traslados VIP con el máximo respeto medioambiental al poder hacerlo sólo con electricidad.
Por otro lado, Peugeot también tendrá su rol en el palmarés del festival al dar nombre a uno de los premios oficiales del certamen, una de las Biznagas de Plata.
El catálogo o los soportes oficiales de esta edición también tendrán la presencia de la marca automovilística.
