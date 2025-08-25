Opel sorprende con el Corsa GSE Vision Gran Turismo, un prototipo de 320 km/h

Opel ha desvelado su nuevo concept-car. Se trata del Corsa GSE Vision Gran Turismo y ha sido creado para este juego de las PlayStation 4 y 5. El dato más llamativo es que la velocidad máxima es de 320 km/h, aunque Opel deja claro que se trata de un coche concebido para el mundo digital.

No obstante, se espera que este Corsa GSE Vision Gran Turismo tenga alguna conexión con la realidad en la medida de que su aspecto podría adelantar como será la futura generación del Corsa, la séptima de un utilitario lanzado originalmente en 1982, ya realizada sobre la nueva plataforma STLA Small y producido en España.

Ciertamente hay elementos difícilmente trasladables a un coche de producción, como el difusor y el alerón trasero, pero este concept-car podría adelantar algunos rasgos generales del futuro Corsa.

El modelo ofrece cifras impactantes, como es el caso de que sus dos motores eléctricos, de 476 CV (350 kW) cada uno proporcionan una potencia total de 800 CV (588 kW) y un par de 800 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en dos segundos. Además, incorpora una función de impulso que añade 80 CV (59 kW) adicionales durante cuatro segundos y que vuelve a estar disponible 80 segundos después.

Su batería es de 82 kWh de capacidad se combina con un peso sorprendentemente bajo de 1.170 kilogramos, gracias al empleo masivo de materiales ultraligeros y la eliminación de elementos y equipamientos innecesarios en un concept-car y que, por tanto, puede ser prácticamente todo.

Nacido para el mundo digital, el interior reduce al mínimo sus elementos, hasta el punto de que tiene un único asiento y la única conexión entre coche y conductor se realiza a través de un head-up display.

En cuanto al diseño, el Corsa GSE Vision Gran Turismo destaca por un estilo radical y aerodinámico, con un frontal Vizor iluminado con la firma del Opel Compass y numerosos elementos de tamaño monumental: pasos de rueda sobredimensionados que acogen llantas de 21" delante y 22" detrás, un difusor trasero también de gran tamaño, tomas de aire prominentes y un formidable alerón de techo. El concept combina elementos futuristas con guiños retro, como la línea de ventanas inspirada en el Corsa original de 1982 y referencias al Opel Manta 400 de rallies.

El interior exclusivamente dispone de un head-up display como único interfaz, un volante de estilo similar al de los Fórmula 1 y un asiento para el conductor particularmente liviano y que parece estar lejos de priorizar un mínimo confort.

Este otoño los jugones del Gran Turismo 7 serán quienes puedan ponerse al volante, lógicamente virtual, de este Opel Corsa GSE Vision.

El Corsa GSE Vision Gran Turismo se estrenará físicamente en el IAA Mobility 2025 de Múnich, que se celebrará del 9 al 14 de septiembre, antes de incorporarse a la escudería de Polyphony Digital, desarrolladora del videojuego Gran Turismo, este mismo otoño. También supone el refuerzo del marchamo GSE, recientemente estrenado con el Mokka GSE, y enfocado a remarcar las versiones de mayor rendimiento eléctrico de Opel.