Lexus amplía la gama RZ con la edición especial 600e F Sport Performance

Lexus incorporará a su oferta de vehículos eléctricos una nueva edición especial, el RZ 600e F Sport Performance, que llegará a los concesionarios de la marca en marzo en algunos mercados. Esta versión será la variante más prestacional de la gama RZ, un SUV de 4,81 m, si bien la carrocería de la de inminente comercialización llegará a los 4,86 m de largo.

El RZ fue concebido como el primer modelo de Lexus desarrollado específicamente como eléctrico, y desde su lanzamiento en 2023 ha servido como banco de pruebas para la evolución tecnológica de la marca en este ámbito. A la versión inicial RZ 450e con tracción total se sumó posteriormente el RZ 300e de tracción delantera, orientado a maximizar la autonomía mediante una reducción de peso. En 2024, Lexus introdujo una primera variante F Sport Performance, limitada a 100 unidades, con un enfoque claramente dinámico.

La nueva versión toma como punto de partida el RZ 550e F Sport, pero incorporando algunos cambios en el chasis, aerodinámicos o de potencia de sus dos motores. / 5

La nueva edición especial RZ 600e F Sport Performance toma como base el RZ 550e F Sport con dos motores y 408 CV (300 kW), cuyo precio en España es de 70.900 euros, y busca ir más allá en dinamismo.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el aumento de la potencia total hasta los 425 CV (313 kW) -con un motor de 227 CV (167 kW) en el eje delantero y otro igual en el trasero-, una aerodinámica específica y la reducción de la altura respecto al suelo de dos centímetros -la carrocería tiene 1,61 m de alto- con el objetivo de mejorar la estabilidad y reducir la resistencia aerodinámica.

El RZ 600e F Sport Performance, con un peso de 2.140 kg, obtiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos, por tanto, igual a la del 500e F Sport; y un comportamiento más enfocado a la conducción deportiva.

El volante de tipo yugo permite girar completamente sin necesidad de levantar las manos del mismo.

Lexus ha acompañado el incremento de potencia con un sistema de frenado reforzado, que incluye discos de 20", y con un ajuste específico del tacto del pedal para ofrecer un mayor control en condiciones de conducción exigente. Este RZ incorpora además un volante de tipo yugo adaptado a la dirección by wire. También emplea neumáticos 255/40 R21 en el eje delantero y 295/35 R21 en el trasero.

El RZ 600e F Sport Performance se ofrecerá en dos carrocerias bitonales que combinan negro y Hakugin II en acabado mate o con negro y Gris Neutrino; en tanto que el interior dispondrá de asientos delanteros que usan un proceso de moldeado de espuma integrado para ofrecer mayor sujeción lateral.

Con una batería de 76,96 kWh, como la del 500e F Sport AWD, y una autonomía homologada de hasta 525 kilómetros según el ciclo WLTC, el RZ 600e F SPORT Performance se posicionará en lo más alto de la gama eléctrica de Lexus, conformada no sólo por los RZ, sino también por los UX y los recientemente lanzados ES.