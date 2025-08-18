Kia PV5, el rompecabezas sobre ruedas listo para adaptase a todo

El PV5 es un vehículo diseñado desde cero para adaptarse a diferentes usos. Su desarrollo incluyó la participación directa de más de 120 clientes de todo el mundo de sectores como el de la logística, los servicios públicos, la movilidad urbana y el transporte accesible.

Utiliza la plataforma modular eléctrica E-GMP.S del grupo Hyundai Motor, una evolución de la ampliamente usada E-GMP que se estrenó con los Ioniq 5 o Kia EV6, pero también emplean ya, en una adaptación de 400 voltios, modelos como el Kia EV3. Esta arquitectura optimiza el espacio interior y ofrece una alta protección estructural en caso de colisión. También reduce tiempos de mantenimiento y facilita las adaptaciones.

La plataforma del PV5 está basada en la que emplea, por ejemplo, el Kia EV3, con motor delantero y arquitectura eléctrica de 400 voltios.

Gracias a la Arquitectura Modular Integrada (IMA), el PV5 estandariza elementos como suspensiones, motores y baterías independientemente de la variante de la carrocería. Así, habrá tres opciones de batería, una con química LFP de 43,3 kWh de capacidad; y dos con NMC, -de 51,5 y 71,2 kWh. En todos los casos su energía se usará para mover un motor delantero síncrono de imanes permanentes con una potencia de 163 CV (120 kW) y un par máximo de 250 Nm.

El Sistema de Carrocería Flexible permite, a partir de una cabina y una primera fila estandarizadas, crear hasta 16 variantes distintas usando piezas intercambiables, como si de un rompecabezas se tratase. De este modo, puertas, paneles, techos y módulos traseros pueden adaptarse según la necesidad de cada cliente usando la misma base. Esto reduce el tiempo de producción, permite eficientemente adaptaciones específicas para distintos mercados o usos.

Usando diferentes piezas traseras es posible crear, a partir de una misma base, vehículos adaptados a distintos usos.

Inicialmente se ofrecerán siete configuraciones básicas, de pasajeros o carga, con techo estándar o alto en este caso, pero también de carrocerías alargadas mediante las modificaciones efectuadas por detrás del eje posterior.

La longitud del PV5 va de 4,5 a 4,7 metros, con una distancia entre ejes muy amplia, de 3,0 m; y ofrece de 4,4 en los estándar hasta 5,1 m³ de volumen de carga en su versión de techo alto.

Las versiones de pasajeros pueden integrar desde escalones a rampas para faciltar al máximo el acceso a su interior.

En las de pasajeros existirán las configuraciones, a partir de tres filas de asientos: 2-3-0, 2-2-3 y 1-2-3. Por tanto, de cinco a siete plazas. El acceso a su interior lo facilita un piso bajo, así como, en el caso de las versiones de pasajeros e incluso para personas mayores o niños, la disponibilidad de escalones.

La flexibilidad va más allá de su carrocería, pues en su dotación se incluye un sistema de infoentretenimiento basado en Android Automotive que es compatible con aplicaciones empresariales como Pleos App Market y plataformas de gestión de flotas. También, y gracias a la plataforma de código abierto AddGear, resulta posible instalar desde soportes para móviles a terminales de pago, así como otras herramientas profesionales.

La versión furgón del PV5 con mayor capacidad es la que emplea el techo elevado. Así alcanza un volumen de carga de hasta 5,1 m3.

Kia dispondrá de un Centro de Conversión PBV que ofrecerá al mercado adaptaciones con calidad de fábrica. Estas bases para las conversiones industriales se entregarán ya con preinstalaciones eléctricas, estructuras y documentación técnica.

Kia acaba de iniciar la producción del PV5, estando disponibles ya las versiones de pasajeros o de carga en su mercado de origen, si bien pronto se sumarán otras variantes.Además, la marca anunció dos nuevos modelos para su gama PBV: el PV7, que llegará en 2027; y el PV9, que lo hará en 2029.