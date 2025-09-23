Kia EV5, la alternativa eléctrica práctica y versátil al Sportage

Tiene Kia en el EV5 un SUV muy interesante para un buen número de compradores. Incluso aquellos que, inicialmente, no se hubiesen planteado un modelo con un sistema de propulsión eléctrico, como es el caso de éste.

El EV5 se plantea como una alternativa funcional al Sportage. Kia busca, en los próximos años, ofrecer tanto versiones con motores de combustión, ya sean híbridas o no, como una gama eléctrica equivalente. Las dimensiones del EV5 -4,61 m de largo, 1,88 de ancho y 1,68 de alto- refuerzan esta idea, junto con las capacidades que aporta.

Bajo la carrocería del EV5, un modelo más de Kia con la filosofía de diseño Opposites United, está la misma plataforma del EV3, aunque con mayores dimensiones; o la del EV4, pero más pequeña.

Para alcanzar éstas resulta esencial la aportación de la plataforma modular E-GMP de 400 voltios, derivada de la del mismo nombre pero con 800 utilizada, entre los modelos de Kia, por el EV6 o EV9.

La variante de menor voltaje debutó en el EV3 con tracción delantera, aunque a partir de ella habrá versiones de cuatro ruedas motrices, también en el EV5. En cambio, la versión de 800 voltios, cuando usa un único motor, es siempre de propulsión trasera.

La potencia del motor que usan todos los modelos con esta versión de 400 voltios de la E-GMP no varía mucho de unos a otros. Así que es de 204 CV (150 kW) y el par máximo de 283 Nm en los EV3 y EV4, mientras que en el EV5 alcanza los 218 CV (160 kW) y 295 kW, respectivamente -entre un Sportage 1.6 TGDI y la de sus versiones Hybrid, por tanto-.

Hasta 530 km de autonomía con 81,4 kWh

Por otro lado, la batería es en el EV5 igual a las de mayor capacidad utilizadas en los EV3 o EV4. De este modo, mientras que en su configuración más pequeña y ligera estos dos últimos Kia ofrecen 58,3 kWh, que en la de mayor capacidad, también con química NMC, albergan 81,4 kWh, admitiendo potencias de carga con corriente alterna trifásica de hasta 11 kW y de continua de 102 en el caso de la de las de 58,3 kWh y 128 o 150 kW en la de 81,4, según se trate de los EV3 y EV4 o EV5.

El acabado base, fundamentalmente por la diferencia de ruedas y peso, es el que permite al EV5 la mayor autonomía con su batería.

El nuevo EV5 ofrece una autonomía de 530 km en la versión Base y 505 km en la GT-line, siempre con la batería de mayor capacidad. Frente al EV3, que usa las mismas baterías pero es 31 cm más corto, 3 cm más estrecho, 12 cm más bajo y además más ligero, el EV5 pierde algo más del 12 por ciento de alcance por carga.

En este SUV de mayor tamaño, también aparece como novedad en cargador embarcado OBD la posibilidad de no sólo entregar energía a consumidores externos con la función V2L -hasta 3,6 kW-, sino también de hacerlo a la red eléctrica -en los países en los que la normativa lo hace posible-, mediante la V2G.

La toma de corriente continua de la función V2L está situada en uno de los paneles laterales del maletero.

Un salpicadero al estilo del EV9. O del V3

En la primera toma de contacto estática que hemos tenido con el EV5 lo primero que llama la atención es que está equipado con lo que Kia denomina ccNC (connected car Navigation Cockpit), es decir, en un salpicadero en el que bajo un mismo cristal se combinan una instrumentación de 12,3 ", una pantalla de infoentretenimiento de 12,3" y, entre ambas, una tercera para de control de climatización, que es trizonal, de 5,3". Un recurso, por tanto, semejante al de los EV9, adoptado luego por EV3 y EV4 y, ahora, por el EV5.

En este caso se ha mejorado la conectividad, especialmente, el sistema de navegación, de modo que el EV5 está equipado con navegación online, una función que proporciona al vehículo información en tiempo real y se actualiza cada cuatro semanas, a partir de datos de la nube.

Las pantallas o las zonas de los distintos mandos podrían ser los del EV3, ahora bien, la base del salpicadero sí cambia de uno a otro.

Por otro lado, este SUV también dispone de algunos elementos de confort no muy frecuentes, como la llave digital, el reconocimiento de huellas dactilares y un equipo de sonido Harman Kardon Premium.

Respecto al EV3, un buen exponente del espacio medio de su categoría, el EV5 resulta contar con una anchura similar -también ocurre en la comparación con el Sportage-, al igual que ocurre con la altura, aunque en la zona posterior este SUV de próximo lanzamiento aún amplifica la cota longitudinal tres centímetros más. Un Sportage 2022 -su renovación está al caer- tendría el mismo espacio para las piernas que el que será su equivalente eléctrico.

Puede no ser el mejor dotado de espacio de su segmento, pero no cabe duda de que el EV5 cumple razonablemente por habitabilidad.

Es el mismo beneficio extra de tres centímetros que aporta longitudinalmente el EV5. Lo consigue aún cuando su distancia entre ejes es de 2,75 m respecto a los 2,68 de su hermano menor. En todo caso, en lo que más se nota esta diferencia de batallas es en el hueco que queda entre el pilar central y la base de la banqueta posterior, aspecto favorable para el EV5 por mucho que el EV3 no vaya mal servido.

La profundidad del maletero, unida a su altura útil -hasta el ocultaequipajes- permite superar los 500 litros de volumen sin dificultad.

Así las cosas, la mayor diferencia entre ambos SUV está en el maletero, gracias a la mayor altura y profundidad del EV5. El EV3 ofrece hasta 432 litros, mientras que el EV5 alcanza 635 litros con los asientos traseros en posición totalmente vertical -aunque incómoda para los pasajeros-. Con los respaldos más inclinados, la capacidad se reduce a 575 litros, siempre según nuestras mediciones.

En este maletero se sitúa en el EV5 tanto la toma de 220 voltios de la V2L, como una hendiduras -hay diez a cada lado, cinco en la parte superior y cinco en la inferior- que permiten enclavar unas piezas que hacen la función de argollas de carga. Adicionalmente, bajo el piso, que prácticamente enrasa con el borde de carga, hay un hueco con 30 litros más de capacidad.

Es posible situar las argollas en diferentes lugares, ahora bien, los paneles de plástico en esta zona parecen propensos a rayarse con facilidad.

Según Kia, conforme a la norma VDA -usando bloques de un litro para hacer la comprobación- tiene 566 litros hasta el ocultaquipajes, que es de tipo cortinilla y, como ya ocurría en el EV3 -donde esto se solventará cuando los respaldos traseros sean reclinables- no cierra totalmente la zona superior al no pegarse con los asientos.

Bajo el capó, el EV3 cuenta con un hueco muy apropiado para los cables de carga de 23 litros, por los más del doble, 49, del EV5.

Los respaldos traseros admiten diferentes ángulos para propiciar mayor espacio de maletero o, por el contario, aportar mayor confort.

Las dimensiones de los asientos, también un par de centímetros más altos tanto delante como detrás respecto al piso plano del coche, son algo mayores en el EV5 tanto en longitud de banqueta como de respaldo, especialmente en cuanto a los traseros. Aquí, por otro lado, sus ocupantes cuentan con salidas de aire con control de la temperatura del flujo -el EV3 GT-line tiene las primeras pero no el segundo- e, incluso, calefacción en el caso de las plazas más próximas a las puertas.

Todo apunta a que, si dinámicamente no desentona -y no cabe esperar que eso ocurra yendo como va el EV3 con la misma plataforma- el EV5 puede ser una excelente opción eléctrica para uso familiar. Más si los precios acompañan con un abanico situado entre los 45.000 y 55.000 euros, aunque saldremos de dudas en relación a ambos extremos en cuestión de semanas, ya que para noviembre ya podrá adquirirse.