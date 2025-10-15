KGM pone a la venta el Torres HEV, su primer híbrido autorrecargable desde 31.500 euros

KGM da un paso más hacia la electrificación de la oferta del Torres con el lanzamiento de la versión HEV, su primer híbrido autorrecargable, que ya está a la venta en España. Su precio arranca en los 28.800 euros, ya descontada la oferta de financiación.

Como el resto de Torres, este HEV se integra en el segmento SUV-D, con su carrocería de 4,71 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,72 de alto. Mantiene la estética TT del Torres original, diferenciándose por el emblema Hybrid en la zaga. Se comercializa, como ya ocurre la versión eléctrica EVX con dos acabados: Trend y Life. Exclusivamente es de tracción delantera.

Si bien el aspecto es semejante a otros Torres, los cambios que no están a la vista y afectan, por ejemplo, a suspensiones o transmisión son abundantes en este Hybrid.

El sistema híbrido del que dispone, el Dual-Tech desarrollado y producido por BYD, asocia un motor de gasolina turbo de 1,5 litros de ciclo Miller y 110 CV con dos eléctricos -uno vinculado a la tracción de 177 CV (130 kW), mientras que el otro hace de generador-, logrando una potencia combinada de 204 CV y un par máximo de 300 Nm. Gracias a su transmisión e-DHT, que integra los tres motores y permite al sistema trabajar indistintamente en serie o en paralelo.

Además, puede hacerlo en un tercer modo, el eléctrico, de manera que puede circular así hasta los 100 km/h y, según los datos de KGM, cubrir el 94 por ciento de los desplazamientos urbanos sin necesidad de arrancar el motor de gasolina gracias a la capacidad de la batería para cargarse -cuando no se acelera- y descargarse con facilidad.

Esta versión Hybrid cuenta con un sistema de propulsión autorrecargable derivado del que BYD emplea en sus híbridos enchufables.

Esta es de iones de litio de 1,83 kWh y alta tensión, 353 voltios. Refrigerada por aire pesa 40 kg. KGM ha decidido utilizar una de LFP, sin embargo, para el sistema eléctrico de 12 voltios, de cara a reducir el peso y aumentar su longevidad respecto a las usuales de plomo.

Existe la posibilidad de seleccionar también entre tres modos de conducción -Eco, Comfort y Sport-, así como de elegir entre otros tantos de frenada regenerativa, en este caso mediante levas. Adicionalmente el Torres HEV tiene uno en el que ésta varía su intensidad de retención del motor eléctrico según la cercanía a otros vehículos.

Las dos pantallas del salpicadero están bajo un mismo cristal y dan al KGM un aspecto moderno. También tiene levas para el control de la frenada regenerativa.

El consumo homologado WLTP es de 5,9 l/100 km y las emisiones de CO₂ se sitúan en 133 g/km. Por su condición de full-hybrid tiene la etiqueta ECO de la DGT.

De su equipamiento forman parte dos pantallas de 12,3", una para la instrumentación y otra para el equipo de infoentretenimiento, ésta con la nueva interfaz Athena 2.0 o conectividad Apple CarPlay y Android Auto, da servicio al climatizador bizonal o permite el control de la iluminación ambiental con una treintena de colores.

No se echan en falta centímetros de espacio habitable en ninguno de los Torres. En éste es posible reclinar ampliamente los respaldos traseros.

Desde el punto de vista funcional, y al margen del generoso espacio habitable o en el maletero, que es de igual capacidad que con el resto de motores -599 litros-, la segunda fila puede reclinarse con una diferencia entre sus extremos de 32,5 grados.

Entre las ayudas a la conducción dispone del frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo inteligente, asistente de mantenimiento y centrado en carril, reconocimiento de señales de tráfico, aviso de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero.

El maletero tiene un volumen semejante al de otros Torres con diferentes sistemas de propulsión. Su plano de carga enrrasa con el piso, lo que facilita el acceso con bultos pesados.

El nivel Trend, desde 31.500 euros de precio de tarifa -28.800 con financiación-, cuenta con faros LED, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, o la mayoría de las ayudas a la conducción incluido el control de crucero adaptativo.

El Life, por 34.000 euros -31.300 con oferta Promofinance-, reemplaza las llantas de 17" del Trend por unas de 18", motoriza el portón eléctrico, incorpora un cargador inalámbrico para móviles o acceso y arranque sin llave, así como asistentes de ángulo muerto. tráfico trasero y salida segura. En este caso, la tapicería de tela es sustituida por una de cuero artificial y los asientos delanteros están calefactados, con el del conductor regulable eléctricamente.

Está disponible en cinco colores sólidos (Grand White, Iron Metal, Forest Green, Dandy Blue, Space Black) y tres combinaciones bicolor para el acabado Life.