La gama del Audi Q3 ya está al completo con la llegada del Sportback

La gama del Audi Q3 ya está disponible al completo con la llegada del Sportback

La tercera generación del Audi Q3 ya tiene a la venta sus dos carrocerías, la SUV y la de aire coupé Sportback. Además, ambas están disponibles con el motor 1.5 TFSI microhibridado, lo que le permite tener la etiqueta Eco de la DGT; así como con el 2.0 TDI, los dos con la misma potencia de 150 CV.

No son las únicas opciones mecánicas del Q3, que también puede elegirse con un TFSI de 2 litros en dos variantes y que, como el TDI, tienen etiqueta C. Tanto estas versiones de 204 como de 265 CV se combinan exclusivamente con la tracción a las cuatro ruedas Quattro.

Las cinco propuestas de motores para los Q3 están disponibles en los dos formatos de carrocerías, aunque no con todos los niveles de acabado.

Adicionalmente, en la gama se integra una versión híbrida enchufable con la etiqueta Cero y una autonomía eléctrica de hasta 119 km La potencia de este e-Hybrid, cuya batería de 25,7 kWh de capacidad total admite cargas de corriente alterna como continua, alcanza los 272 CV.

Ambas carrocerías tienen una longitud de 4,53 m, una anchura de 1,86 y una altura de 1,59 m en el caso de la SUV y 1,55 del Sportback. El volumen del maletero es en los TFSI y TDI de hasta 488 litros para las dos carrocerías y, con el asiento trasero abatido, el espacio para el equipaje aumenta hasta 1.386 litros en el SUV y 1.289 en el Sportback. Son 375 litros y hasta 1.293 o 1.196 litros en el caso de los Q3 e-Hybrid.

Con las configuración de cinco ocupantes, no hay diferencias de espacio en el maletero entre ambos formatos de carrocería.

Los dos formatos del Q3 tienen la posibilidad de desplazamiento longitudinal de banqueta y de regulación de inclinación de respaldo para las distintas partes que conforman su asiento posterior. Asimismo, este Audi tiene una capacidad de remolque de hasta 2.100 kg.

Entregas del SUV, desde octubre; y del Sportback, desde noviembre

Desde junio es posible adquirir el Q3 con carrocería SUV, con la entrega de las primeras unidades a partir de octubre en el mercado español. Ahora, es cuando se abren los pedidos para este SUV de Audi en formato Sportback, realizándose las primeras entregas a partir de noviembre.

La digitalización del entorno de los ocupantes es una de las características de esta nueva generación del Q3.

Las dos versiones de 150 CV; la Q3 TFSI y TDI, estarán disponibles en España con el mismo precio de partida con el acabado Business: desde 46.590 euros en el caso del Q3 SUV y 48.490 para el Q3 Sportback. El precio del Q3 SUV e-hybrid se inicia en los 56.090 euros, con 1.900 más si se trata de la carrocería Sportback.

Elegir el nivel Advanced supone un incremento de 1.650 euros; el salto desde éste al S line de 2.850 y de éste al Black line Edition de 5.250 euros.

Estos dos últimos acabados son los únicos que se combinan con las versiones TFSI Quattro, con un precio para el de 204 CV desde 56.510 euros y 62.810 del 265 CV en el caso de optar por el S line.

Aud propone para el Q3 hasta once colores de carrocería en su gama estándar, aunque también existe la posibilidad de optar por una oferta personalizada.

Hay once colores de carrocería disponibles para el Audi Q3, incluido el acabado en pintura sólida Blanco Arkona. Los Blanco Glaciar, Negro Mitos, Gris Flecha, Gris Tambora, Rojo Progressive y Azul Navarra están disponibles como acabados de pintura metalizada. Con el lanzamiento del Q3 Sportback, se introduce en toda la familia Audi Q3 el Azul Malpelo. A estos se suman los nuevos colores Verde Sage y Marrón Madeira, éste en acabado mate exclusivo del Q3

En cuanto al Gris Daytona efecto perla también está disponible para las líneas S line y Black line, mientras que el Gris Tambora es exclusivo de los acabados Business y Advanced. Además, se cuenta con la posibilidad de escoger una pintura totalmente personalizada a través del programa de Audi exclusive.

Todo el trabajo sobre las carrocerías se efectuará en la planta de Györ, en Hungría; aunque el ensamblaje final podrá tener lugar aquí o en Alemania, en la factoría de Ingolstadt.

Producido originalmente en la planta de Györ de Audi, la marca tiene la intención de extender también a su factoría alemana de Ingolstadt las tareas de montaje sobre las carrocerías ya pintadas procedentes de Hungría.