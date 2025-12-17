Ford E-Transit Custom, con más autonomía, recargas más rápidas y tracción total

Según Hans Schep, director de Ford Pro Europa, "un vehículo que sale de la línea de producción es sólo el comienzo de nuestro viaje con el cliente. Nos comprometemos a asegurar que las empresas obtengan el máximo rendimiento de sus vehículos, mejorando continuamente el producto una vez que está en sus manos, ofreciendo un ecosistema completo de software y servicios de Ford Pro para una productividad máxima".

En ese contexto, los furgones E-Transit Custom o sus derivadas para pasajeros E-Tourneo Custom que ya están en manos de sus clientes podrán recibir una actualización inalámbricamente que permitirá para hacer más rápidas sus recargas con corriente continua de sus baterías de 64 kWh útiles, 83 totales.

No parece que esté previsto que la potencia de carga se incremente, de modo que los procesos más rápidos de carga se deberían a una mejora de las curvas de entrega de potencia.

Por otro lado, la marca ha anunciado algunas novedades en la E-Transit Custom, la furgoneta eléctrica de una tonelada, que podrían llegar a manos de los clientes con el arranque del próximo año.

Entre ellas está el nuevo sistema AWD al incorporar un segundo motor en el eje delantero, lo que permite distribuir el par a las cuatro ruedas según las condiciones de la vía y, así, conseguir la mejor tracción posible.

Se ofrecerá con tres niveles de potencia: 136, 218 y 286 CV (100, 160 y 210 kW). Esta última versión aporta un 50 por ciento más de par que la variante de propulsión -llega a 630 Nm- lo que facilita en arranque en pendientes, incluso con remolque de hasta 2.300 kg.

A las versiones con un único motor y propulsión de este modelo se sumarán las que lleven dos y ofrecerán hasta tres niveles de potencia distintos.

Además, la tracción total trabaja en conjunción con los controles de estabilidad y tracción electrónicos, lo que permite repartir potencia y freno de forma individual en cada rueda para mejorar la adherencia. Asimismo, reduce sobrevirajes o subvirajes, y permite un frenado regenerativo más eficiente en zonas urbanas, ya que puede aplicar un 50 por ciento más de retención el modelo de propulsión trasera al disponer de dos motores.

La tracción total estará disponible en las carrocerías Van y Kombi, en varios acabados; desde los modelos Trend y Limited hasta las distintivas variantes Trail y Sport, si bien en este último caso sólo podrá elegirse la variante más potente. En cuanto al E-Tourneo Custom también se ofrecerá como AWD con las versiones de los sistemas de propulsión más potentes.

Ford Pro reducirá el búfer o margen de reserva de las baterías de 83 kWh, aumentando la capacidad utilizable de 64 a 71 kWh.

En cuanto a la batería, en los E-Transit Custom que se fabriquen a partir de principios del próximo año pasa a tener 71 kWh útiles, lo que incrementará la autonomía en la versión de tracción trasera hasta unos 370 km con una sola carga respecto a los anteriores 328 km máximos. Ford no ha ofrecido aún datos de qué alcance tendrán las nuevas versiones AWD con esa misma batería. Los E-Tourneo Custom también recibirán esta batería.

Para su recarga se podrán usar potencias de 11 o 125 kW, respectivamente con corriente alterna o continua.

Con motores térmicos, la gama Transit Custom sigue ofreciendo alternativas con versiones híbridas enchufables o Diesel.