Fiat lanza el 500 Hybrid de 65 CV con tres formatos y desde 17.300 euros

La producción del 500 Hybrid arrancó en noviembre en la planta Carrozzerie Mirafiori, en Turín, con un objetivo inicial de llevar al mercado 5.000 unidades antes de fin de año; mientras que con vistas a futuro, la fábrica aspira a añadir hasta 100.000 unidades al año, de las cuales el 80 por ciento se exportarían fuera de Italia.

Su fabricación ha supuesto la revitalización de una planta que, tras perder la produccion de los anteriores 500 Hybrid en 2024 por cuestiones normativas, sólo ensamblaba para Fiat los 500e. De cara a llenar este hueco, y usando como punto de partida estos eléctricos, ha nacido este nuevo Hybrid que tiene como punto de partida el motor del Panda.

La prestación está muy lejos de ser una de las cualidades destacadas de esta versión microhíbrida.

La clave para esta nueva versión 500 Hybrid, que se suma a las disponibles con sistemas de propulsión eléctrica -hay dos, una de 95 y otra de 118 CV (70 y 87 kW) con baterías de 23,7 y 42 kWh, respectivamente-, está en la electrificación de un motor de gasolina de tres cilindos y 1.0 con un sistema microhíbrido con arquitectura de 12 voltios.

Su potencia es muy discreta, de 65 CV, de modo que acelera de 0 a 100 km/h desde 16,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de hasta 155 km/h. Es un coche, por tanto, radicalmente urbano -también por su tamaño, esencial para facilitar su agilidad o aparcar- y, de cara a ese ámbito, resulta útil contar con esta tecnología en tanto que le permite disponer con la etiqueta Eco, una de las más codiciadas en el mercado.

El 500 Hybrid está a la venta tanto con la carrocería de tres puertas y techo de chapa como su derivada de dos Cabrio.

Esa electrificación apoya con su motor al térmico en algunas circunstancias puntuales, particularmente a bajo régimen. También trabaja como motor de arranque. En cuanto al cambio, siempre es manual de seis marchas, para evitar el coste que hubiese supuesto desarrollar una caja automática que cupiese.

Así, con esta configuración de motor y transmisión, el consumo homologado oscila entre 5,2 y 5,4 l/100 km, según formatos y acabados, alto respecto a otras propuestas.

Por las dimensiones de su habitáculo este 500 bien puede ser tenido como un 2+2 antes que un cuatro plazas.

El 500 Hybrid, tiene en el momento de su lanzamiento, bien como berlina o hatchback de tres puertas y Cabrio, éste con un techo de lona retráctil; una longitud de carrocería 3,63 m, 1,53 de alto y lo mismo de ancho, de modo que es uno de los modelos más pequeños del mercado. Su estrecho maletero ofrece un volumen de únicamente 183 litros, por tanto, de semejante capacidad a los 500e, las versiones eléctricas y que permite situar dos o tres maletas de cabina.

Como en los 500e, los Hybrid también podrán disponer de este particular formato de este Fiat, el 3+1 de cara a facilitar el acceso atrás..

Los dos formatos de lanzamiento del 500 Hybrid de 65 CV, a los que más adelante se sumará la variante de cuatro puertas, con dos en la parte derecha del coche, están disponibles con los acabados Pop, Icon y La Prima. A estos se une la edición especial de lanzamiento Torino, con distintivos especiales o tapicería específica, que reivindica la ligazón del modelo con la ciudad de Turín, exclusiva para el Hatchback o berlina.

El nivel La Prima se dota de faros full led, un volante negro Soft Touch, salpicadero del color carrocería o una tapicería que combina tejido y vinilo con el logo de “Fabbrica Italiana Automobili Torino”.

En el Icon se incluyen de serie las llantas de aleación de 16", faros leds, tapizados en tela negra o sensores de estacionamiento posterior. También la pantalla tácil de 10,25", climatizador o llantas de aleación, así como los paquetes Style y Confort.

Para La Prima son de serie las llantas de 17", la tapicería parcialmente de cuero sintético, la calefacción para los asientos delanteros y parabrisas o una cámara de marcha atrás.

El acabado más alto de los cuatro disponibles, al menos durante la fase de lanzamiento de este 500, será el Torino de la imagen.

El único precio desvelado por el momento son los 17.300 euros del 500 Hybrid Pop Hatchback. Según explicó el director general de la marca, Gaetano Thorel, el objetivo de Fiat era mantener un precio similar al de las versiones anteriores de 69 CV -arrancaban de 16.800 euros con 22.300 para la más costosa-, a pesar de incorporar “más tecnología, contenido y seguridad que nunca”.