Ebro inicia sus operaciones comerciales en Portugal de la mano de MCoutinho

Ebro ha formalizado un acuerdo con el Grupo MCoutinho para distribuir sus vehículos en el mercado portugués. La firma ha tenido lugar en un acto celebrado en la planta de Zona Franca de Barcelona.

El Grupo MCoutinho es uno de los líderes del sector automovilístico en Portugal por una amplia red de concesionarios, talleres, distribución de piezas originales y servicios de logística automotriz, y ahora se convierte en representante oficial de Ebro en el país vecino. El acuerdo abarca la importación, venta, posventa y servicios integrales de toda la gama de la marca española.

El arranque de la comercialización de Ebro en Portugal se realizará esta primavera e incluirá, junto al resto de productos de la marca, al nuevo s900.

Como parte de este plan, Ebro va a crear un equipo propio que se integrará en la estructura operativa del socio portugués, con base en Oporto, reforzando así la presencia local y la atención al cliente.

Según el plan de implantación, la marca contará con diez puntos de venta en Portugal antes de que finalice este año, donde se comercializarán todos los modelos de su gama SUV: s400, s700, s800 y el nuevo s900. La comercialización de estos vehículos comenzará esta primavera con todas las motorizaciones disponibles, tal y como se ofrece actualmente en el mercado español. En estos concesionarios portugueses también se ofrecerán servicios de venta de vehículo usado, además de posventa, taller de reparaciones y mantenimiento.

Rafael Ruiz, presidente de Ebro EV Motors; y António Coutinho, CEO del Grupo MCoutinho, fueron los firmantes del acuerdo que lleva a Ebro hasta Portugal.

Para Ebro esta alianza representa una apuesta estratégica para extender su presencia a toda la Península Ibérica, recuperando así su histórico vínculo con el mercado portugués. El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, destacó que con este acuerdo la compañía da “hoy damos un paso estratégico en la internacionalización de la compañía de la mano de un socio de primer nivel en el sector, con amplia experiencia e implantación en Portugal, que nos va a permitir tener presencia en toda la península ibérica. Esta asociación es una satisfacción y un motivo de confianza para Ebro, que ve cumplido un objetivo clave en nuestra estrategia de negocio"·

Por su parte, António Coutinho, CEO del Grupo MCoutinho, subrayó que Ebro “representa una oportunidad para acelerar la transformación de nuestra cartera y crear una sólida propuesta de valor para los clientes en Portugal”, y que el proyecto se construirá “con ambición, disciplina y centrados en la experiencia de compra y posventa”.