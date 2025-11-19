Ebro empieza a comercializar el s900, un SUV de 4,81 m, PHEV con 425 CV y 4x4

El s900 se sitúa en lo más alto de la familia Ebro. Lo hace por su tamaño, con una carrocería de 4,81 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,74 de alto, por tanto, casi nueve centímetros más de longitud, seis de anchura y casi cuatro de alto respecto al s800, que venía siendo el modelo de la gama más grande hasta ahora.

Además, acredita su condición de buque insignia con capacidad para siete personas, que promete materiales de alta calidad, amplio equipamiento de serie o un sistema de propulsión híbrido enchufable de 425 CV.

Algo más grande que el s800 y con siete plazas, este nuevo Ebro tiene un sistema de propulsión híbrido mucho más potente y que da tracción a las cuatro ruedas.

Lo hace gracias a la combinación de un motor 1.5 TGDI con tres eléctricos: dos vinculados a la tracción, uno de ellos en el eje trasero; y un tercero que actúa como generador. Su batería de 34,5 kWh -que puede recargarse con corriente alterna o continua, recibiendo respectivamente 6,6 o 71 kW, un valor muy elevado- permite recorrer hasta 140 km en modo eléctrico; mientras que el gasto medio homologado es de 1,68 l/100 km conforme a la norma WLTP. Por su condición de PHEV dispone de la etiqueta Cero de la DGT.

La gestión del sistema híbrido selecciona automáticamente el modo más eficiente -eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo o combustión-, mientras que siete ajustes adaptan el comportamiento del vehículo a diferentes tipos de terreno y estilos de conducción.

Ebro aún no ha aportado datos sobre el maletero, que es posible que supere los 117 litros de capacidad del s800 en configuración de siete plazas.

Otra particularidad que va más allá de los tipos de funcionamiento o la potencia de un sistema híbrido enchufable que podría ser el ampliamente compartido con otros modelos que cuentan con elementos de propulsión del grupo Chery -Ebro no da datos al respecto todavía-, es la disponibilidad también en este Ebro PHEV de la función V2L que le permite alimentar con la energía de la batería a dispositivos externos eléctricos.

El s900o utiliza la plataforma T2X del Grupo Chery -la misma del Chery Tiggo 9-, concebida para admitir diferentes sistemas de propulsión. Por otro lado, el uso de aceros de alta y ultra alta resistencia supone un 85 por ciento de la estructura

La configuración del salpicadero es semejante a la del s800, incluso por el tamaño de las pantallas y su no integración en él.

El salpicadero tiene dos pantallas HD de 10,25 y 15,6", impulsadas por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155. Esta última sirve como base de manejo del sistema de infoentretenimiento, navegador, conectividad, asistentes de conducción, climatizador, iluminación ambiental o monitor para las cámaras de 540º. La dotación de serie también incluye un Head-Up Display, reconocimiento de voz inteligente y conectividad inalámbrica.

Por otro lado, la aplicación EBROAuto, disponible para iOS y Android, permite gestionar funciones del vehículo de forma remota, como la climatización, la carga eléctrica o la localización del coche en tiempo real.

Entre los catorce altavoces del equipo de sonido estarían los dos integrados en el reposacabezas del conductor para realizar llamadas telefónicas o recibir indicaciones de navegación, por ejemplo.

Entre el equipamiento de serie destacan el sistema de sonido Sony con catorce altavoces, los asientos eléctricos calefactados y ventilados en las dos primeras filas, el arranque sin llave, el climatizador bizonal y los faros Full LED automáticos. También hasta 26 asistentes a la conducción, entre ellos el de aparcamiento automático y el de recorrido inverso, capaz de memorizar y reproducir los últimos metros recorridos.

El nuevo modelo se ofrece en cinco colores metalizados: Blanco Nieve, que es el tono de serie); Negro Tinta, Verde Aurora y Gris Techno, las tres por 500 euros; además del Gris Galaxia Mate, en este caso por 950 euros.

Adicionalmente cuenta con una garantía de siete años o 150.000 km, que es de ocho años o 160.000 km para el sistema eléctrico, mientras que su precio en 45.990 euros en el caso de que se financie su compra, 48.857 si se paga al contado.