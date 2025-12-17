Cupra Raval, deportividad en formato de utilitario y con dos sistemas de propulsión eléctricos

Un comportamiento más dinámico que el de otros modelos del grupo Volkswagen con los que compartirá plataforma será la característica clave del Cupra Raval, el eléctrico de la nueva familia de modelos pequeños del consorcio que, además, será el primero en llegar al mercado: podría hacerlo antes del próximo verano. Incluso es de esperar que las primeras unidades de pruebas lleguen a la carretera, ya sin camuflaje, antes de marzo.

El Cupra con la plataforma específicamente eléctrica para la Electric Urban Car Familiy - MEB Small o MEB+- tendrá una carrocería con una longitud de 4,05 m y, frente a otras propuestas de este grupo, pretende no quedarse exclusivamente en la ciudad y apunta también a convertirse en un coche válido para trayectos de mayor enjundia.

El Raval será el primero de cuatro nuevos eléctricos pequeños de Volkswagen que se lanzarán durante el próximo año, aproximadamente, basados en una nueva plataforma de motor delantero.

Para lograr ese comportamiento, "deportivo", según la marca, tiene una suspensión 1,5 cm más baja que el resto de opciones con la misma plataforma, tiene muelles o amortiguadores específicos -incluso de tipo adaptativo, los DCC de Cupra-, una dirección que debe permitirle ser más ágil y un control de estabilidad con ajuste Sport. También estará dotado de un diferencial electrónico o de rótulas de dirección que Cupra identifica como "de alto rendimiento".

En cuanto al sistema de frenado "one box" de Cupra, de tipo by wire en el que el pedal no actúa directamente sobre el circuito hidráulico, sino que lo hace sobre un módulo electrónico. Este gestiona toda la frenada, tanto la que realiza el motor eléctrico como los cuatro discos de freno. Entre sus ventajas están que debe ofrecer un mejor tacto de pedal, así como la necesidad de un menor número de piezas móviles, la más sencilla integración de funciones de ayudas a la conducción, etc.

Los cuatro nuevos eléctricos del grupo se fabricarán en España: Raval e ID. Polo en Martorell y los SUV, ID. Cross y Epiq, en Pamplona.

El Raval dispondría de dos sistemas de propulsión diferentes, uno para las versiones Dynamic y Dynamic Plus; y un tercero para los VZ Extreme. En los dos primeros casos la potencia del motor es de 211 CV (155 kW) y su autonomía alcanzará los 450 km; mientras que en los VZ Extreme la potencia subirá a 226 CV (166 kW) y, con la misma batería, su alcance se ceñirá a 400 km conforme a la norma WLTP.

La capacidad de esa batería aún no ha sido revelada oficialmente, aunque bien podría rondar los 56 kWh. Eso, en el caso de que emplee celdas con química NMC, pues habrá otra con LFP que se empleará en combinación con esta plataforma y que tendrá menor capacidad, entorno a 38 kWh, de cara a modelos y versiones de carácter más urbano. En este caso, la autonomía WLTP podría rondar los 300 km.

Los rivales directos de este Raval serán, entre los modelos eléctricos ya a la venta, coches como los Renault 5 E-Tech o MIni Cooper SE.

La más económica de todas, y la que tendrá el precio de lanzamiento desde 26.000 euros que ya publicita Cupra, es la Dynamic; mientras que la Dynamic Plus debe aportar algo más de equipamiento de serie. Por su parte, la marca ha sido más generosa con la información de lo que dispondrá la VZ Extreme, el tope de gama, en el que ya se han confirmado los asientos de tipo bacquet, llantas de 19" para neumáticos con 235 mm de sección, los mencionados amortiguadore regulables electrónicamente, el diferencial electrónico o el ESP con ajuste deportivo. El precio de esta versión podría rondar los 37.000 euros, encajando así por debajo del arranque de su hermano mayor, el Born.

“El Cupra Raval representa todo aquello que define a Cupra, desde la emoción de conducir hasta el diseño atrevido y el rendimiento excepcional. Es un coche que dejará huella en la próxima era de la movilidad eléctrica, haciendo que los vehículos de batería sean accesibles para una nueva generación”, ha declarado Markus Haupt, CEO de Cupra. “Diseñado y desarrollado en Martorell, donde pronto se fabricará, el Cupra Raval representa nuestro compromiso con la electrificación. Como primer modelo del Electric Urban Car Family, un proyecto que nos enorgullece liderar dentro del grupo Volkswagen, también confirma el posicionamiento de nuestra compañía como referente en la industria del automóvil”, concluyó Haupt.